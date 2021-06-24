Anson Lo盧瀚霆毛髮茂盛在意鬚根　網民反而Like爆露額留鬚造型

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-24 15:45

ViuTV新人騷《調教你MIRROR》昨晚（23/6）播出的一集就要各成員將自身缺點放大以衝破心理關口，Anson Lo（盧瀚霆）指十分在意自己的鬚根，不過當化妝師突然撥開他的瀏海時，他的反應出奇地大令在場人士捧腹大笑。

Anson Lo（盧瀚霆）十分在意自己的鬚根以及瀏海時。（IG/ @ahfa0908）

節目播出街後，不少人對「教主」的露額留鬚造型讚不絕口，認為他增添了一份Man爆男人味。Anson Lo今日（24/6）在IG上載當日的露額Look並寫下感受：「由出道開始，每次上鏡的時候都對自己的『鬚根』十分有戒備心。本身我是一個毛髮頗為茂盛的人，即使早上八時剃過鬚，中午十二時便會開始『岀鬚』。所以每次化妝時也會對化妝師姐姐說：『我的鬚根遮瑕要重手一點點～』每次拍攝完畢後看playback，第一時間也是會檢查我的鬚根有沒有『現形』，因為我覺得有鬚根會令我的樣子看似很疲倦、沒有精神。」

節目播出街後，不少人對「教主」的露額留鬚造型讚不絕口，認為他增添了一份Man爆男人味。（ IG/ @ansonlht）

Anson Lo續指《調教你MIRROR》令他學懂接受自己的全部，學習愛惜自己：「記得調教你MIRROR，祖跟我很認真說過『其實你有鬚根幾好睇』。當刻我絕對不認同，但我明白到的不是要認同自己每一個造型或樣子都是完美無瑕，而是要接受自己每一面。妝感重或輕、皮膚好或差，有鬚根還是無鬚根，每一面全部都是我，都是屬於Anson Lo，都是獨一無二的。可能這張相片會驚嚇到你們，但我都好想發岀來和大家分享～我們每個人或許也不完美，所以要更加懂得接受自己的全部，學習愛惜自己。共勉之」。一眾「神徒」紛紛表示：「好鍾意教主有鬚根，好Man」、「有鬚根的你更man更charm更自然，喜歡每一個你」。

點撃重溫Anson Lo露額留鬚Look：