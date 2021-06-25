Albee IG曬身材遭網民批傷風敗俗　即以5福利照化解仇恨

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-25 23:00

活躍於各台灣節目，擁有許多粉絲的台灣女星Albee（范乙霏），25號在Instagram上發文談到她看到女性新聞下充斥著仇女情結的噁心文字，當中甚至有同為女性的留言者，讓她感到相當驚訝！

Albee表示最近常看到一些「有趣」的網路留言，充斥著令人匪夷所思的社會框架，並舉展現身材、裝扮為例，坦言：「穿在外國人身上你會說自由奔放，穿在台灣人身上你就說敗壞風俗。」

Albee：選擇什麼樣的裝扮、面貌、性別，是每個人的自由！IG以火辣性感照反擊網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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她坦言不少關於女性的新聞，不論新聞主角是否穿著清涼，新聞底下都會看到仇女情結的噁心文字，而如果新聞中的女性展現了身體曲線，更容易被攻擊，她更指出最常見的攻擊像是「好噁喔只會露還會幹嘛，婊子」、「看了就想X」

「穿這樣就是在物化你們自己」、「超討厭她，妓女」內容。對此，Albee直嗆：「你們的文字遠遠比穿著火辣的女子噁上百倍千倍。你們只是將滿腦子的骯髒、偏見、不平衡、嫉妒心、仇恨、以及「對·自·己·的·不·滿·」透過網路文字表露無遺。」

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Albee直說「選擇什麼樣的裝扮、面貌、性別，是每個人的自由。」，還稱「就像你選擇在網路上當個不敢露臉不用真名只會嘴砲發牢騷沒有人在乎你意見的鍵盤俠一樣，那也是你的自由。」

她更霸氣送上性感美照，霸氣直說：「廢話少說，就來放幾張我傷風敗俗的照片，祝你們身體健康，心地善良。」一番長文還引來張立東直呼：「這是美化市容，它們懂嗎」，力挺Albee。

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