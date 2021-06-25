霍汶希母兼父職　憶女兒曾高燒抽筋：睜開眼昏倒，嚇死我了！

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-25 18:26

即將49歲嘅金牌經理人霍汶希，有最美經理人之稱，顏值比不少女星更高﹗（IG：@manifokfok）

即將49歲嘅金牌經理人霍汶希，有最美經理人之稱，顏值比不少女星更高﹗多年來一直單身，卻在2013年母親節突然自爆自己於兩年前（即2011年）已成為媽媽，更分享母女合照，囡囡名叫Honey。所謂養兒一百歲長憂九十九，Mani最近在節目《了不起的姐姐2》中憶述當年女兒高燒危急情況，仍難掩緊張之情。

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Mani提到因為工作，已經大半年與女兒分隔兩地，考慮今年內接囡囡到內地一起生活。當年產女後Mani繼續在內地工作，兩名家人帶囡囡陪伴左右，原來在女兒九個月大時曾在北京發生驚險事：「當年剛來的時候，女兒試過高燒抽筋，那個時候真的很難過，因為又要工作，自己情緒又不好。有一次去醫院等著看醫生，突然發現我女兒的眼睛動也不動，原來她就是睜開眼的昏倒了，然後高燒抽筋了，我姐姐抱著她，然後我衝到那個醫生面前喊，大夫救救我女兒，然後我姐姐就跪下來因為腳軟了，醫生馬上按人中又急救，還好我們人在醫院馬上急救，嚇死我了﹗」

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之後Mani與容祖兒及蘇芒登上遊艇繼續對談，提到被外界標籤為單親媽媽，Mani則不敢苟同：「人家可能說我是單親母親，我說她有爸爸，她爸爸還活著，沒有單親。只是我們不是以兩夫妻（模式）相處而已……我們覺得是對孩子的責任，要共同承擔。從我決定有一個孩子的時候，我就很明確地告訴自己，後面的路應該怎麼走。既然我是一個母親，我就把我的崗位、母親角色做好。」

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