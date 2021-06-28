馬德鐘結婚28年　上載珍貴合照太太勁靚女：感恩人生有你相伴

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-28 18:33

馬德鐘同老婆由中學識到而家，經歷過風風雨雨之後，馬神由昔日嘅無腳雀仔變成今日嘅愛妻號。（微博圖片）

剛慶祝完53歲生日嘅馬德鐘，原來今日係佢同老婆張筱蘭的結婚28周年紀念日，張筱蘭在微博上載多張珍貴舊照，並發文表示：「由我們認識的青蔥歲月開始，去到弱冠之年，到現在，再過多三十年，很快就會去到耄耋之年。有幸我們能成為夫妻絕對是三世因緣，希望一直能與你共同進退，時刻保持內心清淨，心無罣礙，獲得真正的自在快樂，就如無門慧開禪師所寫：春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒時掛心頭，便是人間好時節。結婚28周年快樂！」而馬德鐘則在IG發文:「結婚周年快樂！感恩人生有你相伴！」

馬德鐘與陳浩民曾借醉爆出「陳嘉桓抽水事件」，有傳當時馬太嬲到遠走歐洲冷靜。（微博圖片）

張筱蘭曾透露認識馬德鐘時只有12歲，直到19歲時二人重遇後即時成為拖友，並於93年結婚。曾經做過模特兒嘅張筱蘭，98年畢業於香港科技大學社會科學系哲學博士，絕對係學霸一名。她專門研究百歲人瑞、健康長壽、人口老化及認知障礙家屬支援，於2010年擔任香港大學的名譽助理教授。作為影帝背後的女人，張筱蘭對於老公每次拍劇都會與拍檔傳緋聞就曾經表示過:「我哋中學就認識，我知道佢為人係點，每次我都好信任馬德鐘。」絕對係分百分信任對方。

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