健康旦│胡楓憶失去初戀愛妻之痛　寄語要珍惜眼前時光

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-30 17:45

89歲胡楓（修哥）月中於紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，再打破自己3年前所創下最年長歌手紅館舉行演唱會紀錄。修哥年屆高齡，但依然充滿活力，除了有健康的生活習慣，快樂亦是他的長壽秘訣，他日前作客鄭丹瑞（阿旦）主持的網上節目《健康旦》，分享快樂之道。

修哥的快樂之道是凡事感恩。（影片截圖）

不妒忌別人 自我開解自無壓力

修哥入行接近70年，心態正確才能令自己保持快樂：「我希望自己有一個開心嘅人生。」其實自己一生也有很多不如意事，要懂得自我開解，而且凡事「感恩」。他說年輕時一眾小生私下感情要好，即使謝賢、曾江比較紅，他們之間也沒有妒忌。阿旦說：「修哥的心態是不要給自己壓力，即使大家一同競賽，咁咪大家一齊做，你有你做，我有我做，不需要妒忌別人，也是一種抒解壓力的方法。」修哥拍手表示非常認同，他說：「不如意事十常八九，你每樣都放在心裡，樣樣都唔開心，這並不是一個開心的人生。」

修哥認為要懂得自我開解，不要將不如意事放在心上。（影片截圖）

修哥的妻子呂詠荷於2016年逝世，旦哥問起他如何面對喪偶傷痛，他表示另一半離開之後，不斷會回想一起時的片段，他寄語要珍惜眼前的時光：「我希望大家一齊生活時，你愛錫我，我愛鍚你，咁係最好的，就不會後悔。」呂詠荷是修哥的初戀，半世紀以來，修哥只愛她一人，1957年結婚直到終老，修哥曾接受訪問表示妻子是一生中摯愛。

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