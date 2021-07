撰文: 黃梓恒 最後更新日期: 2021-07-02 03:59

相信不少人知道網絡女神Lokyii(樂宜)是一名DJ,今日凌晨時份她post出一張與同是DJ的女友DJ Troyi(初兒)的合照,並寫上:「My best partner .we love you and miss you.RIP . HK the best DJ - DJ Troyi」,好友離世令她大受打擊。

樂宜在IG宣布這個消息。

樂宜與初兒曾以組合TnL在DJ界打併,更曾是DJ界的寵兒。初兒本身是澳洲大學修讀音樂製作,在接觸電子音樂之後,並只花了一年時間自學就已經在夜店做DJ打碟。

初兒&樂宜 Troyi&Lokii (林迅景攝)