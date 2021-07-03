71歲羅浩楷近況曝光完全唔認得　「扮嘢王」飽受病魔折磨被迫息影

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-03 13:30

今屆港姐首輪面試中，被封「東涌羅浩楷」的參選佳麗利愛安曾一度成為全城熱話。而真正的羅浩楷 (楷楷) 有「扮嘢王」之稱，他自2015年拍畢劇集《東坡家事》後便沒有再在熒幕前出現。鄧英敏主持的網上節目《老友鬼鬼傾吓偈》早前就邀請了現年71歲的羅浩楷接受訪問，令他的近況曝光。

羅浩楷有扮嘢王之稱。(網上圖片)

片中所見楷楷因頸椎問題未能坐直身體，不過精神不錯，且依然保持住他一貫談笑風生的本色，然而老了不少的他，樣子和多年前有明顯分別，幾乎認不出是他來。他重提自己於1967年考入國泰電影公司並成為首屆訓練班學員的經歷，劉江以及台灣藝人秦祥林都是他的同學。他表示當年只得17歲，從四千多位參加者脫穎而出，共有廿多個人入選，自言自己都是靚仔一名。他說當時在該公司只拍過一天扮鬼的戲份，未幾公司倒閉，他轉了去拍粵語片，更遇上師傅呂奇。

楷楷出名扮呂奇扮得出色，提起呂奇，他坦言：「講真我真係好氣憤，呢個角色係我好辛苦咁創造出嚟，點知最後乜嘢演出都冇我份，我唔知咩原因，出咗嚟（部戲）之後，個個都扮過，其實係扮我，唔係扮我師傅！」他又與鄧英敏即場jam歌，還自彈自唱，表現精靈，並不似71歲。

楷楷於2004年拍《皆大歡喜》時因大動脈閉塞致心絞痛。(網上圖片)

楷楷於2004年拍《皆大歡喜》時因大動脈閉塞致心絞痛，幸好急送院撿回一命。他於2016年有日一覺醒來後，腰骨竟然無法挺直，後來更嚴重至駝背，需要坐輪椅，原來是椎間盤突出，他又曾因為頸椎長期受壓致彎曲而需要戴頸箍。後來經過長時間治療以及接受另類療法後，他的頸椎問題得已紓緩，不需再坐輪椅及戴頸箍。他曾自爆一年的醫療費用接近港幣一百萬元。前年開始他又出現眼疾，雙眼對不到焦以及有重影。備受健康問題困擾的他，無奈退出幕前演出，於2017年正式離開無綫，他感謝太太的不離不棄，悉心照料。有指他主要是靠投資維生。