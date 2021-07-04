單對單︱江欣燕超豪華屋企曝光　大型花園都係小意思海景先係重點

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-07-04 12:30

由黎芷珊擔任主持的清談節目《單對單》主要是訪問一些單身的藝人，近日播出的第二集中訪問到江欣燕（欣欣），節目中她剖白離婚因由，欣欣說與前夫拍拖到結婚已經有22年，拍了十年才結婚，而離婚是欣欣主動提出，她說：「我哋2013年7月分開，可能因為人大個咗，開始認識自己，先發覺我哋內心好大距離。我好多謝佢陪咗我廿幾年，令我眼界闊咗好多，係我決定唔一齊。同佢一齊好似好開心，但唔係我本質。」她又直認對前夫留有少許遺憾：「係我提出話行開，佢當日係冇反應，佢睇緊波。咁我就話我行動了，佢喲完就繼續睇波。我等佢睇完再解釋番，其實好多嘢唔使多講。」

江欣燕表示離婚的決定，僅是因為她想重新認識自己。（《單對單》截圖）

這個訪談節目中是在欣欣的家中拍攝，而黎芷珊與欣欣喝紅酒的地方便是欣欣家中的豪華花園，從影片中看見欣欣不時都在家澆水種樹，另外欣欣亦有展示大型廚房，廚房勁為闊落，完全可以容納5人以上也不擠迫。最後欣欣亦不介意被攝影團隊拍攝家中客廳，能夠擺放一張超大圓桌，另外廳中對出便能看向海景，實在賞心悅目，超高樓底已經是小意思。

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