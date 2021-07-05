婚紗女王Vera Wang72歲生日　螢光黃大露背裙盡顯少女螞蟻腰

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-05 14:30

有婚紗女王之稱的知名美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇，6月27日迎來72歲生日。（IG：@verawang）

有婚紗女王之稱的知名美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇，6月27日迎來72歲生日，舉行盛大生日派對，身穿螢光黃露背吊帶長裙，身材火辣加緊緻皮膚，絕對是逆齡美魔女﹗

Vera Wang在俊男模特兒相伴下滿場飛。（IG：@verawang）

1949年出生的Vera Wang，7歲開始溜冰曾以參加奧運作目標，但其後選擇進入時尚圈，曾擔任美國版《Vogue》時尚編輯、Ralph Lauren的設計總監，再創立個人同名品牌。Victoria Beckham、Kim Kardashian、李玟、湯唯、劉嘉玲、劉詩詩、應采兒等名人都穿著其婚紗出嫁。

「婚紗女王」Vera Wang 星級作品 ：

+ 2 + 2 + 2

大批時尚圈名人出席Vera Wang生日派對，壽星女在俊男模特兒相伴下滿場飛，身為派對主角，Vera穿著顯眼的螢光黃洋裝搭配水晶髮飾，凸顯她的纖腰與緊緻皮膚，年輕外表完全不像已達72歲。她曾接受訪問公開每日飲食餐單，每天早上8點前起床第一件事就是在床上享用早餐，而早餐都非常輕盈，通常都是乳酪、新鮮生果、一隻雞蛋、雞肉香腸。如果是星期日就會放縱一下，會選擇奄列配多士或煙三文魚配麥包或多加一片煙肉，有時候都會喝一杯黑咖啡。吃完早餐後，Vera就會爭取時間做10分鐘晨操如舉兩至三磅啞鈴，然後就會進行15分鐘冥想。