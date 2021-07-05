王子被指愛蒲致分手　前女友鄧麗欣發文護航：他是善良的傳統男生

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鄧麗欣（Stephy）與邱勝翊（王子）上月27 日宣布分手，結束逾三年的姊弟戀。可是王子隨即被傳媒大爆愛蒲夜店，成分手最大導火線。對於傳聞他本人今早（5日）發文反擊外，就連前女友鄧麗欣也於IG發文幫忙澄清。

Stephy與王子上月27 日宣布分手。（IG/@stboo）

王子被指個性貪玩，喜歡到夜店及女友人家，更疑似背着Stephy與台灣造型師撻着，謠言滿天飛。除了好友丫頭和小杰（廖允杰）等為他發文澄清外，王子本人今早亦有在IG發文反撃，表示「謠言止於智者」問心無愧；而王子所屬公司也發聲明回應指，王子對自我要求標準非常高，從來不吸煙、不飲酒亦不到夜店，當中更沒有所謂女性介入，請傳媒停止報道。

王子今早親自反撃，表示清者自清。（IG/@prince_pstar）

眼見前男友陷入爭議，Stephy今天也忍不住在IG發長文為王子澄清。她講到：「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以也很愛惜自己身體，不煙不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人…」大讚王子人品好外，並請求網民大眾不要再作無謂揣測。

Stephy也忍不住為前男友澄清。（IG/@stboo）

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