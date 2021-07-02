鄧麗欣凌晨曬相暗藏玄機？　王子秒like被前隊友踢爆「需要人陪」

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-02 13:29

37歲鄧麗欣（Stephy）和32歲邱勝翊（王子）於上個月27日結束3年戀情，兩人和平分手，在IG為對方送上祝福，各自安好。

Stephy同王子的姊弟戀告一段落。（Instagram@stboo）

今日凌晨（2日），Stephy曬出兩張身穿Ganni吊帶拼接長裙的照片，並配文寫道：「請為你的格子填上顏色，任何顏色也好，只要不是空白，都好，晚安。」

簡單的一句說話，想不到卻引來網友留言猜測Stephy「係唔係暗示要同方力申復合」，不過遭到不少網友反對，更有人表示看兩人分手前的節目，當時討論若遇到爭吵事，女人要求很簡單的一個 「哄」字，當時兩人已經貌合神離：「好歹也是一個用十年青春跟他十年的女人，男人上個節目也該保有男性的風度，可是看那男人面目狰獰不服强調自以為對的理由言論時，瞬間對他那惡劣的嘴臉和語氣留下反感印象。」慶幸Stephy同小方分手。

另一方面，舊愛王子迅速like了這個post，而前棒棒堂成員廖允傑在IG Story玩「Q&A」，被提問「如果世界上只剩你和另一個人，你會選誰」時，他tag了王子：「邱勝翊，他需要人陪。」王子也迅速轉po，並指：「誰陪誰」，似乎還在適應分手後的生活。

前棒棒堂成員廖允傑踢爆王子要人陪。（Instagram@prince_pstar）