郭可盈林文龍囡囡原來係學霸　名校蔡繼有小學畢業

郭可盈及林文龍囡囡林天若Tania,轉眼間已11歲,暴風長高亦遺傳媽媽美貌,而且是個學霸﹗日前郭可盈林文龍出席天若小學畢業禮,於名校中成績屬相當出眾,更「連續三年奪得學科冠軍和各種獎項」﹗

林文龍與郭可盈的女兒林天若(Tania)也是圈中出名長相甜美的「星二代」。(khy_official@IG)

天若就讀的保良局蔡繼有學校,是近年相當受歡迎的一條龍男女私立學校,每年多達4000人報名,爭奪180個小一學位。教學模式傾向國際化,不分精英班不排名次,提供12年雙語國際文憑課程(IB),2021年IB放榜有6名狀元24名榜眼探花,成績驕人﹗5年小學課程,20-21學費為$82500,至Year 12則達$125972,蔡繼有星二代學生還有徐菁遙(前名徐淑敏)的兩名女兒黃心瑤及黃心柔、林曉峰和康子妮的兒子林寶及林熙,胡諾言和陳琪的大女胡芷苓、二女胡芷悠更由著名女校德望小學暨幼稚園轉到此校就讀。

林文龍郭可盈出席囡囡林天若小學畢業禮。(IG:@khy_official)

保良局蔡繼有學校學費。(學校官網)

郭可盈每年出席天若結業禮,囡囡自小成績亦相當出眾,三年級已獲得學科scholarship 等等的各種奬項。終於來到小學畢業郭可盈亦感觸良多:「Congratulations on your graduation!轉眼間便小學畢業了,很感恩這5年的校園生活過得又快樂又充實!非常感謝校長和老師們的悉心教導!能夠連續三年奪得學科冠軍和各種獎項,當然值得鼓舞,但令我最興奮的就是你能夠嚮往學習、從多角度觀點與實踐,這才是最理想的求學方式,真的很欣賞學校「全人教育」的教學理念!暑期後,即將進入中學階段迎接新的挑戰!繼續我們的座右銘「Work Hard, Play Hard!」Tania ,I wish you have a bright future !」

