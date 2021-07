亞洲合作女團SKYLE成員公開　「小韓素希」成最大焦點

撰文: 黃梓恒 最後更新日期: 2021-07-09 16:30

SKYLE的所屬公司GOOD LUCK ENTERTAINMENT於8日透過官方Youtube頻道首次公開了表演影片,並於9日公開了首個概念照及成員采炫(CHAEHYEON)、GINNY、ERIN、宇晴(UJEONG)的資料。

所屬公司率先透過舞蹈影片讓大家一窺戴著神秘面紗的成員。成員們利用 'In The Name Of Love'(Martin Gattix, Bebe Rexha), 'The Jump off'( Lil' Kim), ' Party, Feel, Love'(泫雅Feat. DAWN)等歌曲展現了華麗的舞蹈實力。在flexible dance影片中,兩位成員以180度劈叉和翻跟斗等展現了驚人的柔軟度。於另一個小隊舞蹈及團體舞蹈裡,以充滿魅力而有力的群舞征服大眾視線。

SKYLE公開了首個概念照。

SKYLE的首個概念照為’Red Queen’. 照片裡SKYLE穿上有玫瑰形寶石裝飾的紅色服裝,擺出酷帥的表情和姿勢。成員們全部戴上獨特的玫瑰皇冠,令人對她們的出道概念充滿好奇。

擁有可愛外表的采炫(21歲)是SKYLE的隊長及主唱,擁有出眾的說唱及舞蹈實力。也是能作詞 (Rap Making)作曲、Midi的多才多藝實力派。

充滿獨特魅力的GINNY (22歲)是檀國大學舞蹈系出身,是SKYLE的大姐。作為一個Rapper及表演者,她的特長是180度劈叉及翻跟斗等強調柔軟度的flexible dance。

大眼睛讓人留下深刻印象的成員ERIN (19歲)是SKYLE的門面,作為領唱她擁有充滿魅力的磁性聲線,ERIN更被喻為是「小韓素希」,微笑時候真的非常似。

真韓素希:

以酷帥的銀髮吸引視線的成員UJEONG(19歲)是SKYLE的忙內,是有著出眾歌唱實力,跳舞有力的主舞。

SKYLE是亞洲娛樂公司合作打造的K-POP女團,出道前已被選為國際運動品牌的代言人。所屬公司有關人士表示「成員們歌唱及舞蹈實力出眾,是平均身高為169cm的模特豆。」

組合名從 '(S)how the (K)inetic & (Y)outh (L)eading a new (E)pisode'誕生。意思是「青春開始美麗地起動,即將為K-POP開啟新一頁的組合。」SKYLE一出道已經受到世界曯目,除了韓國、香港、美國、泰國有新聞報道之外,意大利、巴西、南美、俄羅斯、阿拉伯地區都已經設有Fans站。

