張學友60歲生日狀態大勇驚喜回春20年　創下6大記錄成香港傳奇

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-10 16:30

歌神張學友今日60歲正日生日，有內地網民就於微博post了一段短片，聲稱是學友所屬唱片公司職員昨日（9日）上載為他預祝生日的短片。片中所見大家為學友準備了生日蛋糕，牆上貼有「Happy Birthday」的字樣，各人都戴上口罩，學友開香檳並表示：「多謝晒大家，祝身體健康！」又雙手合十向在場多位同事致謝。而網民的焦點當然是落在主角學友身上，皆因年屆60歲的學友在片中狀態極佳，一頭黑髮的他看來明顯比前年輕了不少，彷彿回春了20年的感覺，與早前的灰白頭髮，一臉皺紋與下巴盡是花白鬍鬚的樣子差距甚遠。

學友今年1月拍的抗疫短片樣子好滄老。(影片截圖)

另外，內地多個地方包括廣州、上海及雲南等地的歌迷，均為學友舉行大型慶生活動，有消息指上海歌迷會已安排在上海正大廣場、准海百盛廣場、中山公園龍之夢共三個地點的大屏幕，在今日（10日）由早上7時至晚上10時，進行滾動式播放慶生短片，全日三個地點共播放180次，有網民估計花費至少要500萬人民幣（約港幣598萬元），認真豪氣，人氣絕對不輸香港目前最紅的組合MIRROR，果然是歌神。

學友多年來除了在演藝界發光發熱，創下佳績，還締造了六大記錄，至今無人能破，可說是香港傳奇：

一：全球唱片銷量僅次Michael Jackson（米高積遜）

學友於1995年推出的四張專輯包括《擁友》及《過敏世界》，累積銷量逾500萬，在全球排名第二，銷量僅次美國天王Michael Jackson。

二：首登美國Billboard的華語歌手

學友於2018年舉行的《1/2世紀演唱會》世界巡迴演唱澳洲站，以總票房232萬美元（港幣約1802萬）的驕人成績，登上美國Billboard當周全球演唱會票房排行榜冠軍，成為首位奪冠的華語歌手。

三：打破健力士記錄

學友於2010年舉行的《1/2世紀演唱會》以12個月內累積觀眾總數達到2,048,553人次，打破健力士巡演觀眾人數最多的記錄。

四：音樂劇場次最高

1997年由學友親自策劃及主演的音樂劇《雪狼湖》連續上演42場，至今仍是香港音樂劇場次的記錄保持者。

五：首位獲世界傑青的男歌手

學友於1998年在香港獲選為十大傑出青年，翌年更榮獲世界十大傑出青年之一，是首位香港男歌手奪得此殊榮。

六：逃犯剋星

學友於2018年在內地各省舉行巡迴演唱會，竟令逃犯們慕名而來，警方透過個唱現場的人臉辨識系統，一年內拘捕至少80名逃犯，故學友有「逃犯剋星」的稱號。

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