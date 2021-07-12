黎明分享出汗心得自創「風呂減肥法」　鄭秀文：好有畫面

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-12 12:33

黎明（Leon）在紅館舉行第二場演唱會，天后鄭秀文（Sammi）擔任表演嘉賓，Leon分享自創「風呂減肥法」令她哭笑不得，二人合唱《信者得愛》時，Leon戴黑超伴舞又Rap歌，令Sammi超驚喜，大叫：「Leon跳舞呀！」

黎明在紅館舉行第2場演唱會。

眾所周知Sammi勤力做運動，經常分享滿頭大汗片段到社交平台，她一出場，Leon就跟她分享「出汗」心得，他說：「Sammi，你做運動Keep Fit好勤力，我見你流好多汗。咁你知唔知我點Keep Fit？（你有Keep過 Fit咩？）有。（係喎，Fit咗喎！）我係用日本風呂式。（即係點？）首先開個Bath。（除唔除衫？）除衫，然後浸落去。（嘩，好有畫面喎！）諗住自己喺日本，聽風呂音樂浸20分鐘，起身著返件浴袍，房入面開28度空調，食碗辣麵，坐15分鐘，成身流晒汗，肯定冇咗3至4磅。（包你流埋鼻血添呀！）唔會啩？（每個程序都咁熱辣辣。）」Sammi笑說：「又浴缸又除衫，好有畫面⋯⋯見到你啲肥肉呀！依家冇，依家好Fit！」Leon說：「肥肉會慢慢變少，水份嚟啫！」

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黎明向鄭秀文分享自創的減肥方法。

Leon再向Sammi請教節食減肥，他說：「有啲人減肥，每日只食一粒豆，你有冇試過？」Sammi說：「一粒豆？減肥？呢個唔係減肥法，係減壽法喎！一日一粒豆真係唔掂，起碼食兩粒，早晚各一粒，飽啲！」全場爆笑。續說：「好多人都以為我不斷減肥，其實我依家做嘅功課唔係減肥係Keep Fit，做運動和食得健康，最緊要健康，肥嘅瘦嘅都唔緊要。今日嚟到呢個舞台見到你，依然咁靚仔！」

睇吓黎明被Sammi打動嘅舞姿：

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