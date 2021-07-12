朴敏雨3年前車禍頭部重傷後消失　被指需靠輪椅代步只能眨眼

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-07-12 17:15

最近韓國討論區上一篇名為「2018年電單車車禍頭部重傷後，至今沒有消息的男演員」的帖文引來關注，而當中提及的正是曾出演綜藝節目《Roommate》的33歲朴敏雨。有指他最近幾年來一直需以輪椅代步，甚至只有眼睛能動，情況令人擔心。

朴敏雨2018年遇上交通意外後，已三年多沒有消息。（SBS）

朴敏雨2011年以《花美男拉麵店》出道，2014年因出演綜藝節目《Roommate》海外知名度大增，雖然當時慘被節目組惡意剪輯，但依然擁一定粉絲。可是朴敏雨於2018年3月發生嚴重交通意外，當時駕駛電單車的他頭部重傷，所屬公司4月曾表示他正在醫院接受治療中，而且狀態良好。可是最近網民發現之後就再沒有朴敏雨的消息，他的個人IG最後一次更新也停留在2018年3月，一過去就三年多。

朴敏雨IG最後更新也是2018年3月，即出事的同一個月。（IG/@1m1actor）

帖文引來關注後，有幾位網民留言提及朴敏雨的近況。有A網友表示新冠肺炎疫情前見過需以輪椅代步的朴敏雨，雖然能夠站起來但卻無法走路；網友B則表示自己與朴敏雨於同一復康醫院治療，提及朴敏雨現時由父親照顧，比以前胖了外，只有眼睛能眨眼。有網民更掘出朴敏雨父親今年於一基督教節目公開過的照片，可見他手部浮腫外，亦與意外前的外貌變得不同。父親在節目中也講到幸好立即進行了緊急手術，情況似乎與當年公司所說的「狀態良好」不同。

朴敏雨父親今年5月曾公開兒子近照，幾乎已認不出。（網上圖片）

按圖回顧朴敏雨舊照：

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