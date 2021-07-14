谷婭溦IG千字文還原真相怒罵護士擺烏龍：頸部開始抽搐我開始害怕

女歌手谷婭溦預約了7月12日在馬鞍山家庭醫學中心打科興疫苗，差點出現「打空針」意外，谷婭溦更要送到威爾斯親王醫院檢查，現已出院，她亦在IG報平安，但事件貌似發酵很大，各大傳媒都有報道她入院的事情，亦不少網友勁擔心谷婭溦，紛紛在她IG留言問候。

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谷婭溦看到了很多報道後，她本人覺得需要整合事情的來龍去脈跟大家交待，今天（14日）於IG打了一篇千字文，表示想說明一下最真實的情況：「本人7月12號2點到達馬鞍山家庭醫學中心大概兩點半左右接種疫苗，進去接種疫苗的過程大概就是，護士叫我坐下然後問我知不知道我是接種科興疫苗，我說是的，然後問了一系列接種疫苗前的須知問題，問完開始打針，在我的左手臂消毒，然後打針，突然我感覺到嚴重的疼痛我就扭頭望向打針的手臂，此時護士才發現針筒裡面沒有藥水，當時我自己也意識到，非常生氣的大聲的質問，點解冇藥水都可以打針嘅，在我不知所措的時候護士在同一手臂同一位置幫我又注射了一針有藥水的針，前前後後一共打了兩針！」

谷婭溦今次真係好嬲。（IG：viviankoomei）

谷婭溦透露護士一直跟她說沒事和沒有問題的，其後便叫她出打疫苗的房間，到這裡谷婭溦直高是相當生氣，還和朋友吐苦水，之後谷婭溦直言再一次找回幫她打針的護士理論，她說：「一開始並不理我還不讓我在那裡理論，後來我很大聲的說你們怎麼可以打空針才把護士長吸引過來，然後在我強烈的要求下才把給我打空針的姑娘她的工作證紀錄下來，同時我的朋友也有幫我打了去醫管局的投訴電話去投訴整件事情，沒過多久護士長跟我說會安排這裡的主治醫生來給我檢查，也不知道是不是投訴電話起了作用，在這期間也來了一位說是威爾斯醫院過來的負責人，等待的過程我開始頭暈想吐，左手臂左腳還有左邊頸部開始麻痹，頸部開始抽搐，我開始害怕，他們跟我說幫我叫999去最近的威爾斯醫院做進一步的檢查。」

「在等待的過程中他們有幫我量血壓好在一切正常，但身體的難受也的確真實存在的，去威爾斯之前我有問他們會不會有一個負責人跟我們一起過去，那位從威爾斯過來的負責人說她已經跟那邊醫院對接好了，說我過去就可以了，但是去到那邊才發現原來沒有任何的對接，就連我是什麼情況都沒有人知道，然後我自己告訴護士告訴醫生剛才發生了打空針的事情，所以安排我做了心電圖，照x光，還有CT，因為發生了一連串的事情所以另我很不安心所以在朋友來探望我的時候跟我說要我報警留一個案底，所以警察在威爾斯醫院跟我做了一個簡單的筆錄，做完這一系列的檢查醫生跟我說報告顯示沒有什麼問題，但是我左邊麻痹怕有神經上的問題然後也做了抽血，做完後大概等了一個多小時我就自行簽字離開醫院，在做這些檢查的途中我們也有打電話給馬鞍山家庭醫學中心表示我們想要轉去私家醫院再做一些詳細的檢查但是對方都是一直在推託不予理會，直到7月13號我再次不舒服，全身發軟冒大汗左手臂左腳麻痹家人趕緊把我送往仁安醫院，期間再次打電話給馬鞍山家庭醫學中心都是一樣不予理會等通知，打好幾個電話才會有人接，就這樣的態度真的很令人心寒，新聞報導一直說有人來跟我道歉，但是到現在為止也沒有一個人來跟我道歉，我沒有接到任何有關於責任人方醫院的電話，我現在也還在醫院躺著，這就是目前所有的狀況。」

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