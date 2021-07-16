TVB重剪Chantel版《奪金》　明顯「少炎」照顧小菲象

TVB為東京奧運創作主題曲《奪金》，由《聲夢傳奇》15位學員連同星級導師合唱，MV日前（11日）正式上架，由於參賽者炎明熹（Gigi）明顯站在中間位置及擁有最多鏡頭，引起猜測是否造勢捧Gigi「奪金」，不過昨日事情竟然急速轉彎。

原版《奪金》被網民指不公平對待選手，另一大熱參賽者姚焯菲（Chantel）的fans不滿，為了平息事件，昨日TVB在facebook上載重新剪輯版《奪金》，標題特別提及Chantel及導師JW，寫作「【東京奧運】聲夢人氣選手Chantel與導師JW一齊『奪金』！」。片段全長1:10，少比起原版，Chantel及JW獲得不少鏡頭，而Gigi出現率明顯減少。

Chantel版《奪金》（截圖）

TVB今次重剪及Chantel版《奪金》，被網民讚肯聽民意，又留言：「雖然只係多左少少，但係成條片唔同晒啦！」、「根本全部人，最青春有活力，就係 Chantel！」

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