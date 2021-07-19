TVB搞新節目要有膽更要預收視跌 錢嘉樂：要點數不如叫肥媽鼎爺

錢嘉樂表示曾志偉叫到一定返嚟，他說:「佢剩係話到時有啲嘢揾你，之後原來係《盛‧舞者》，我覺得幾好。」(陳順禎攝)

TVB今年三月請來曾志偉、王祖藍回巢，分別出任副總經理及首席創意官，錢嘉樂回歸是意料中事，當大家以為《獎門人》重組齊齊大叫「Super」，萬料不到錢嘉樂為跳舞選秀節目《盛‧舞者》擔任司儀。

《盛‧舞者》直播收視平均10.3未算亮麗，但以這個題材及拍攝方式來說，收視十分理想，錢嘉樂說：「有啲節目就係要睇下你有冇膽量去做….睇下你要咩?你想要點數(收視)穩穩陣陣叫肥媽鼎爺炒下嘢食，嗰啲有個底(收視基本盤)喺到。」

製作新節目要有膽識，培育新人錢嘉樂認為最需要的是幕後或經理人，他說:「點解MIRROR 咁紅?因為阿花(花姐)嘛，阿花成功在完咗個騷(全民造星)之後，佢仲會幫班參賽者設計啲節目，幫佢哋接啲騷，等佢哋有啲keep住有嘢做。」



舊人要為新人開天闢地，這個想法有否跟副總經理表達? 他說:「佢feel到嘅，我當年由揸槍揸刀搵食，到最後揸住枝咪都搵到食，都係佢畀機會。」

傳錢嘉樂為《盛‧舞者》推掉千萬內地騷，錢嘉樂只示輕輕帶過：「唏,唔駛成日計回報先做嘅。」(陳順禎攝)

逆境才是好時機去創作

TVB今年決心改革，但對手ViuTV當然來勢洶洶，不過最大挑戰是網絡形勢，現在面對逢TVB必反的逆境，簡單來說就係「TVB做乜都錯」，錢嘉樂反而覺得是新嘗試的時機，他說:「香港電影一樣面對好大的逆境，但呢個時候就係最多新導演出嚟， 所以無所謂㗎，正如我哋呢個節目《盛‧舞者》一樣，做好自己先，係，同外國或者內地嘅製作budget冇得比，咁我哋就要玩特色囉，去屋邨、躉船拍。」

錢嘉樂擔任跳舞節目主持，有人覺得格格不入，但其實當年他參加過TVB舉辦的街舞比賽，舞技還不差。

創新需要膽量受得起收視壓力

不單止網絡形勢，TVB要突破框框，亦面對收視壓力，傳統觀眾要時間適應，一些非傳統劇集及綜藝，收視都受挫，錢嘉樂覺得要突破，總會面對少少收視壓力，他說：「收視唔好理住先，有啲節目就係要有膽識去做，而家好興嘅《大叔的愛》收視唔會好似以前咁四十點，但六、七點已經好勁，因為口碑嘛，《天與地》神劇，收視都唔好，而家套《刑偵日記》我都有睇少少，佢都想破舊立新但收視都同預期成反比例㗎;睇下你要乜?你想要點數(收視)，穩穩陣陣叫肥媽鼎爺炒下嘢食，嗰啲有個底(收視基本盤)喺到。」

訪問中錢嘉樂說得最多的是新人及承傳，他覺得不單止舞者、武師，而是整個娛樂產業的人才。(陳順禎攝)

舞者需要更多人關注

有傳錢嘉樂為拍《盛‧舞者》推掉內地真人騷少賺千萬，錢嘉樂不以為意：「錢好快駛哂㗎啫，可能我哋叫舊一輩啦，唔會一嚟就計下個回報先，計完先決定，我覺得舞蹈員或者跳舞嘅,係咪被社會遺忘咗呢?少畀資源佢哋呢?演員同歌手都可以企喺中間，就算你喺紅館表演，跳舞嘅都係企歌手隔離，跳完冇人知佢喺邊個?有啲似同我哋龍虎武師相似，大家見到成龍好打呀，但畀佢打死嗰啲呢?冇人識。今次《盛‧舞者》就係想大家見到舞蹈員嘅初心，將佢哋放喺中間，等觀眾明白佢哋做緊乜，諗緊咩?」

錢嘉樂由演員再成為司儀，全因當年曾志偉給機會，令他在《獎門人》有機會不斷磨練。

林正英為錢嘉樂做替身

想為同行及新人發聲，或者同錢嘉樂出身有關，他能夠由無人認識的武師，到今日成為主持，金像獎得獎動作指導，都是年輕時有前輩給機會，他說：「我哋嗰個年代，有句『義氣?幾錢斤呀?』而家都冇人講啦，但你會從啲前輩身上睇到，『哦，呢啲叫肯蝕底，叫畀機會啲細』...即係曾志偉好多人對佢有唔同嘅評價，但喺我身上見到嘅就係樂於助人先，我能夠由揸槍揸刀搵食(意即舞獅經常拍攝的動作戲)，到揸住枝咪都搵到食，都真係佢畀機會，另外仲有正英哥啦(林正英)，好記得有次拍戲大哥(洪金寶)話，『嘉樂一陣喺嗰到跳落嚟』，大哥行去第二度之後，正英哥就埋嚟話『嘉樂一陣跳落嚟嗰下,我頂啦，你唔傷得㗎』當時佢已經係主角，但佢都會為啲細去諗，結果走去幫我做替身，咁你會睇到啲前輩唔係講下咋喎，真係會咁做。」

嘉禾年代錢嘉樂得到洪金寶、林正英提攜，電視方面尤其當司儀，他感激曾志偉。

欣賞花姐識捧人

TVB以前因為入屋度高，只要你在節目或劇集有較好的曝光下，必定人氣急升，不過香港經歷了這兩年的衝擊，現在這種魔法好像落入友台，MIRRROR、ERROR就係最好例子，錢嘉樂認識他們，他覺得最大功勞是花姐，他說：「以前啲老鬼教我哋，明星係要捧出嚟，而家MIRRROR、ERROR咁紅，但未紅之前呢?點解MIRROR 咁紅?因為阿花(花姐)嘛，阿花成功在完咗個騷(全民造星)之後，佢仲會幫班參賽者設計啲節目，幫佢哋接啲騷，等佢哋有啲keep住有嘢做。我都有同《盛‧舞者》監製阿基講，最好有個機會繼續畀班後生仔。」