80年代TVB女星53歲崔加寶勁貼地　唔冧姜濤反而鍾情呢位ERROR成員

崔加寶（原名：崔家寶）曾經參選《1986年香港小姐競選》，加入TVB後也參演過《大都會》、《天涯歌女》、《闔府搶錢》、《金牙大狀》和《刑事偵緝檔案》等劇集。當年她也是1988年成為無綫電視力捧的銀河十星之一，其後於1995年嫁給晨曦足球隊班主周文曦後退隱娛樂圈，婚後誕下三名子女便專心相夫教子，過住幸福少奶奶的生活。近期她又再復出，為亞洲心動娛樂（AMM）拍攝新劇《逐流時代》，今日（18/07）她出席美容公司開幕禮時接受《香港01》訪問，透露是因為林文龍的邀請才「出山」拍劇。



崔加寶（原名：崔家寶）曾經參選《1986年香港小姐競選》，加入TVB後也參演過《大都會》、《天涯歌女》、《闔府搶錢》、《金牙大狀》和《刑事偵緝檔案》等劇集。（網上圖片）

當年她也是1988年成為無綫電視力捧的銀河十星之一，其後於1995年嫁給晨曦足球隊班主周文曦後退隱娛樂圈。（網上圖片）

崔加寶曾與許志安相戀，還曾合作過。（網上圖片）

崔家寶：「呢廿幾年嚟主力做師奶，而家捱到仔大女大，個個去外國讀書，變咗好得閒，文龍知道之後就搵我話：『玩吓啦。』就開咗個好吸引嘅團隊畀我，搵咗戚其義做監製。」她表示自己從未與戚其義合作，所以十分期待。「我好仰慕佢，所以未知係角色係乜就答應咗。」並笑說自己廿多年未拍過劇，一切都很新鮮，就似是「大鄉里出城」一樣。她說：「經驗係有嘅，不過要喺櫃桶底搵返出嚟囉，哈哈。」

麥子樂、何啟南和崔加寶（原名：崔家寶）日前（11/6）為亞洲心動娛樂（AMM）新劇《逐流時代》拍攝外景時巧遇任達華。（FB圖片）

今年53歲的崔加寶（原名：崔家寶）依然keep得好好。（林迅景攝）

53歲的崔加寶育有兩子一女。（林迅景攝）

雖然崔家寶闊別娛樂圈已久，但亦十分最近娛圈動態，還十分之貼地。問道識不識最近人氣超強的男團MIRROR時，她就說自己也有留意，還大讚MIRROR「吸睛」：「姜B？哈哈哈。呢啲一定要識！我覺得好好呀，因為我十幾廿年冇見過有人追星啦，以前我嗰個年代係譚詠麟、張國榮，跟住就四大天星，又係好癲，之後就好似冇咗呢種風氣。呢班後生仔真係帶畀大家生氣。」記者詢問有關MIRROR的成員，她還即場數出幾位：「仲有Anson Lo，Ian，Lokman，咁上下，但係我返而鍾意ERROR，有個肥嘟嘟，跳舞好叻嘅。（肥仔？）係呀，ERROR就好得意。」

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