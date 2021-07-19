刑偵日記．短劇評三｜改革意義大於收視數字　教育觀眾學識睇劇

無綫劇集《刑偵日記》短劇評三



王浩信一人分飾三角。（《刑偵日記》截圖）

《刑偵日記》第三周收視14.2點

《刑偵日記》播到第三周收視14.2點，成績依舊欠佳，不止是劇迷，就連拍了幾十年TVB劇的歐陽震華都大跌眼鏡，但收視又是否代表一切？收視獲得30點以上，自然稱得上是受歡迎，但只睇數字去評定好與壞，建基在「觀眾肯定」之上，又是否公道？

惠英紅做精神分裂患者真係做得好出色。（《刑偵日記》截圖）

TVB《刑偵日記》對決ViuTV《大叔的愛》

TVB《刑偵日記》的第一周至第三周就正好與ViuTV製作的《大叔的愛》碰上，你說是因為《大叔的愛》搶了TVB的觀眾嗎？亦不無可能。兩者相比，《刑偵日記》整體較陰沉、壓抑，屬於非一般另類劇集，而《大叔的愛》縱使是Boys-Love男男男的三角戀，但明顯就是走陽光喜劇路線，看完令人心情舒暢。先不論劇集好壞，兩套劇集的對象明顯就是兩群口味不一的觀眾，而不單止是年齡層或慣性收看群這麼籠統，就好似打開Netflix一樣，想睇喜劇緩和一下平日緊張的情緒，就自然會睇《大叔的愛》，想睇驚慄、想用一用「腦汁」的，就自然會睇《刑偵日記》。

《刑偵日記》需要「畀心機」睇先發現到精彩之處。（《刑偵日記》劇照）

這邊又衍生出另一個問題：「《刑偵日記》唔啱嗰班人睇，TVB拍返以前嗰啲咪得囉，點解唔咁做？」翻查以往六年最高收視數據，2020年《法證先鋒IV》36點，2019年《鐵探》29點、2018年《延禧攻略》31點，2017年《同盟》28點、2016年《城寨英雄》27點和2015年《鬼同你OT》27點，其實TVB大可照辦煮碗，繼續推出各種系列的續作，收視必定會有保證，更甚至，只是外購中日韓最受歡迎那套劇集即可，完全不需要堅持製作自家粵語劇集。

袁偉豪都係劇集重點之一。（《刑偵日記》劇照）

TVB劇集起革命？

其實近年TVB對於劇集發展已稍稍地起革命，除了有《燕雲台》這些外購劇、穩陣的《逆天奇案》、《使徒行者3》、《飛虎之雷霆極戰》偵探類、古裝劇《一笑渡凡間》以及《寶寶大過天》之外，還多出了像是《欺詐劇團》、《香港愛情故事》、《降魔的2.0》和《殺手》這種題材創新的劇種，特別是《欺詐劇團》和《香港愛情故事》分別只有7集以及12集，更是因為TVB跳出了「劇集15集起」的固有框框，才出現的產物。相信TVB決策層清楚明瞭「不進則進」，才致力於求變。求變的同時，也不斷在試驗新的劇集模式。

姜皓文都好出色。（《刑偵日記》劇照）

《刑偵日記》標榜住「年度心寒之作」，整體呈現一種陰沉、壓抑、充滿懸疑的氛圍，就正是劇集題材範圍上從根本地改變，沒有BBQ大結局，劇情不會違反邏輯，道具場景設計亦足見用心，角色與角色之間每句對白都有含意，燒腦的劇情實質上並不會適合每一個家庭觀眾，但最少已證明了TVB有改革劇集的意向，豐富劇種以及探索不同的方式，剩下來的就只需要等觀眾慢慢接受，學識欣賞。

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