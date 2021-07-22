我是鏡粉會長（一）｜Anson Lo神教主席辛苦過返工：老公反我眼！

「呢個星期好感觸，甚至連感動都不足以去形容，因為一直以來做咁多嘢，都係想多啲人認識佢，而我係無諗過巨型billboard會咁曯目，6位數真係抵到爛。」身為巨型生日廣告的「幕後推手」，Annie的其中一個身份是MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）後援會負責人。看著她為一系列生日應援、新歌宣傳而廢寢忘餐，甚至訪問期間仍在處理後援會事宜，都不禁要問一句「呢份工冇錢，咁辛苦為乜？」



身為後援會負責人，Annie（紅圈）也只能在公開活動或錄影節目時才見到「教主」一面，她說：「有時要企到最後舉名牌，可能連一眼都見唔到。」（資料圖片）

Annie的正職是朝9晚6寫字樓工，但接手後援會之後，她猶如一天24小時都在工作。「之前開放了加入fan club的機會，啲人交會費後我要遂條數去核對，有啲人會attach錯嘅入數紙、亦有人過完數被銀行reject，好多嘢要跟進，我整整一個星期都未核對完。」Anson Lo的生日有神徒為他鋪天式慶祝，而Annie的生日卻因為要準備「Stand By You」的展覽，而整日留在排舞室做搬運工人，直到深夜「收工」以一個杯麵了事。

Anson Lo首次推出單曲《一所懸命》，Annie與後援會幾位核心成員，不惜自掏荷包以做到廣告應援。（受訪者提供）

不過，這些對Annie來說，好像並不值得一提，因為做粉絲，永遠都是沒有最癲只有更癲。「試過有次Anson一日之內喺香港同澳門有活動，我哋去完銅鑼灣之後拎住燈牌趕船，點知去到澳門之後有雷暴警告，好記得個活動係戶外、草地。AK（江熚生）都係咁叫我哋走，但因為大家霸位霸得好辛苦，所以冇人願意走，最後我哋成班女仔係由面濕到底，坐船返香港時蹹到勁辛苦。但如果要講最癲……應該係Anson第一次solo，因為當時fans數量唔算好多，所以自己同埋其他helpers各自拎咗5位數出嚟。」

Annie當初睇《全民造星》純為解悶，從沒想過會被這男孩的舞蹈深深吸引，變為「神徒」以及後援會admin。(影片截圖)

Anson Lo在2020年首次推出個人單曲《一所懸命》，後援會為他租下Sogo大電視以及紅館旁的巨型廣告牌造勢。「因為係Anson 第一次solo，佢自己投放咗好多心機、心血，同埋都知道呢個機會真係好難得，所以大家都好緊張。同埋當時都仲幾多人用『姜濤隊友』形容佢，所以真係好想多啲人認識Anson Lo呢個男仔，就算自己揞錢都一定要做。」

本月初，後援會計劃集合「神徒」在巨型廣告牌前大合照賀壽，無奈當天有不少人在場派發小禮物，高峰時期聚集逾千人並出現人龍，最後因警員呼籲人群散去而未能大合照。(資料圖片)

Annie最後決定在文化中心外派發9百條生日手幅，雖然她已再三勸喻fans不要派發小禮物，以免又再引來警方到場，無奈的是佢有佢講，別人有別人繼續派……(資料圖片)

對於「追星」這回事，Annie說當初爸爸只笑她「幾廿歲人仲去追星」，而媽媽則認為「你結埋婚，我仲管你咩？」無錯，Annie其實是一名已婚人妻，近來幾次活動，都見到她老公穿上後援會的粉紅色制服，默默在旁為她打點一切。「老公初初係反眼，佢以為我出去玩，點知玩玩吓做埋呢個位。其實都真係少咗時間陪佢，二來我成日因為要處理fan club事宜而唔夠瞓，同埋佢唔明我點解要幫個唔識嘅人。」

為了Anson Lo的生日應援，Annie動用了自己的大假。生日當天，切過蛋糕後，繼續佈置「Stand By You」展覽。到底係愛定係責任？Annie笑言:「我成日都想出張單據同Anson收錢。」(資料圖片)

之所以會引發出Annie的追星癮，就要由三年前的《全民造星》講起，她說當初純粹抱著「睇騎呢」的心勢觀賞這個節目，直到開始分組比賽，她被一名跳舞好型的男生所吸引，然後就開始了這條不歸路。「當時已經有Anson嘅跳舞學生幫佢開咗IG Page，我慢慢接觸到對方後開始幫手。同埋當時入十強有得去美國同星級排舞師Travis Payne進行特訓，呢啲機會人生有幾可？就更想盡力去幫佢，因為Anson真係好努力去完成每一件事，所以後來見到佢被foul時喊真係好心痛，亦覺得好唔抵，當時ViuTV FB比人瘋狂洗版『還我Anson Lo』我自己都係一分子，哈哈！就係因為呢個戥佢好唔抵嘅心所以好想幫佢。決賽時佢雖然唔係十強，但因為係表現嘉賓，所以我哋都有拎晒燈牌去打氣。本身真係諗住have fun，如果唔係睇咗呢個節目，我可能係喺屋企過緊小確幸生活，得閒玩吓香薰、整吓蜜蠟花，哈哈！」

Anson Lo人氣急升，連帶後援會的 followers亦在一個月內曝增，Annie透露無論是要求加入「神教」抑或TG Group的私訊都是海量。

Annie透露近一個月加入後援會的人數以幾何級暴增，雖然工作量因而大增，但也認為值得。「當然有做到灰心，譬如有時好畀心機去做，但有啲人會覺得你別有用心，又或者係之前有人話我中飽私囊，不過有人嘅地方就有是非，唯有做好自己本分。」

點擊下圖睇埋後援會有幾能人所不能

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