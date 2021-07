高海寧(高Ling)擁有完美身材,之前趁天氣好換上泳裝學衝浪,成功企起身,威風地問:「明天學甚麼好呢?」好動的高Ling完全停唔低,她今日在IG表示新技能get,上了一堂滑板課,學識上板及在平路上滑行。

高Ling與Ali一齊學踩滑板。(IG@sammkoling)

高Ling與Ali一齊學踩滑板。(IG@sammkoling)

逆天長腿。(IG@sammkoling)

高Ling與李佳芯(Ali)一起學滑板,她以赤腳上陣沒有穿保護裝備,反而令她一對長腿表露無遺,加上初學者動作粗糙,不斷左搖右擺,令一對長腿以各種姿態展現在鏡頭上。高Ling表示:「真的好喜歡熱愛生活的自己,原來快樂可以很簡單。p.s. 才第一堂,姿勢還有點醜,不准吐槽!」Ali亦都出post,表示在下雨天學滑板:「Wonderful nite even in the rain. Thank you guys and see you.」

