炎明熹歌唱老師勁猛料 15歲已出道做歌手仲搵高人幫Gigi改名

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》決賽已於本月19號圓滿結束，現年16歲的炎明熹（Gigi）以大熱姿態勇奪三獎，包括「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」以及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」，成為三料冠軍。Gigi的家人當晚都有到場支持她，坐在台下的姑媽與唱歌老師哭得比台上得獎的Gigi更厲害。在香港出世的Gigi，由於父母與弟妹長居內地，她自小就住在香港姑媽姑丈的家裡，由兩人負責照顧，她與姑媽姑丈感情極好。Gigi今次比賽就獲姑丈全程陪伴，決賽時亦一直在後台為她打氣，當姑丈聽到Gigi多謝他時，亦忍不住流下男兒淚。

Gigi成為三料冠軍，強忍眼淚。（節目截圖）

昨日（21日）的那集《聲夢傳奇 傳奇誕生》入面，Gigi就大爆姑丈因照顧她而要「變性」，笑言：「我覺得姑丈犧牲咗佢嘅性別。」Gigi表示很感謝姑丈身兼母職一直照顧她的起居飲食，對她無微不至，還包辦大小家務。

Gigi與她的姑丈。(網上圖片)

Gigi又曾透露歌唱老師高晨維很愛錫她，更特意找來一位著名的風水師傅為她改了炎明熹這個藝名，因為師傅指Gigi五行缺火。高晨維接受訪問時表示：「呢一年來Gigi承受嘅壓力係超出大家所想像，但佢都一一接受，冇嗌過辛苦，不斷想做得更加好。佢好努力，最終嘅願望係想返去見爸爸媽媽，大家可以睇到佢係一個幾咁簡單嘅女仔，希望大家會繼續支持佢。」Gigi勇奪三料冠軍令他感到既開心又感動。

Gig與她的歌唱老師高晨維。(IG圖片)

現年36歲的高晨維出身於音樂世家，媽媽是廣東資深粵劇歌唱者及演員。她10歲已在國內及東南亞等地演出，13歲開始參加各大小比賽，15歲時參加了 「新城997 Top One 新一代－劉德華慈善歌唱比賽」，並於公開組中勇奪冠軍，其後簽約唱片公司出道做歌手且備受力捧。可是她在17歲時因為厭倦複雜的人事關係而退出娛樂圈。直到2009年，她再與唱片公司簽約成為發燒碟歌手，出過碟也開過演唱會。她於2013年高晨維創辦了「星格創意藝術學校」，教過逾百學生，《聲夢傳奇》中大部分學員都是她的學生。

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