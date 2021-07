陳偉琪(Vicky)於今年6月宣布正式離巢無綫後,在工作安排上暫時並未有新動向,正在休息的她,早前便起程到了歐洲旅行,並於IG同大家分享她這次旅程的靚相。Vicky昨日post了她身穿比堅尼水着的短片和照片,以男友視覺大曬Fit爆身材,她留言表示:「come fly with me」(來跟我一起飛翔)、「Too excited I'm running to the beautiful Mediterranean Sea」 (太興奮,我正跑向美麗的地中海)。鏡頭從她背面影住她向前跑遠,有網民就跪求她分享奔向鏡頭的正面視覺。

