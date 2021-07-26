傳何雁詩完約將離巢無綫　重心將放音樂上︰睇吓同公司邊間最夾

何雁詩（Stephanie）於周日（25日 ）出席電影《殺出個黃昏》謝票活動，她在電影中飾演馮寶寶（BoBo姐）的青年版，Stephanie透露因為樣子長得像BoBo姐，所以有這個演出機會，她說：「其實我啱啱入行嘅時候，都有啲朋友話我有啲似BoBo姐細個嗰陣，因為我嗰陣我係短頭髮，同佢以前更加似，所以多謝阿爸、阿媽，多謝家棟畀呢個機會我嘗試第一次喺電影工作。」



Stephanie周日（25日）出席《殺出個黃昏》謝票活動。（梁碧玲攝）

Stephanie透露現在在讀美國院校讀遙距的音樂課程，一直也有在寫歌，希望年尾可以推出一些新風格的歌曲。她表示主要是在音樂方面發展，「但係如果好似今次咁演啲電影，我都會好想好想去試，因為今次之後我發覺拍電影真係好好玩，同埋太耐冇做戲，有啲戲癮。（會唔會拍劇？）劇就暫時未有機會啦應該，咁就會試吓喺電影方面發展，如果有機會的話。」

有消息指Stephanie跟TVB完約後不會續約。（梁碧玲攝）

有消息指Stephanie跟無綫即將完約，更有指未會續約，Stephanie聞言即說：「其實合約方面我唔方便透露太多嘅，但係有啲咩消息我都唔會特別收埋囉，到時有啲咩消息會同大家講。（嚟緊都會有嘢要公布？）大家等吓啦，如果真係有嘢公布就會公布㗎啦，哈哈！（你會唔會想出去闖吓？）其實我暫時呢一刻都係會target喺任何對我嘅音樂事業最有利嘅地方，我就會去，亦都冇特別話要離開一個地方嘅，我覺得係睇吓係同公司邊間最夾咁樣。（但係你老公同埋朋友都喺晒TVB。）係啊係啊，唔關事嘅，兩樣嘢嚟嘅，就算我唔喺一間公司我都可以同其他人做朋友。」

被問到Stephanie會否想快點跟老公鄭俊弘（Fred）有小朋友，她說︰「都會嘅，但係順其自然啦，未有特別嘅concrete plan（具體計劃）。」（梁碧玲攝）

Stephanie曾向ViuTV的組合MIRROR，特別是成員呂爵安（Edan）公開示愛，故不時跟MIRROR扯上關係。被問到如果有機會，Stephanie會否抗拒跟ViuTV合作，她說︰「完全冇呢個感覺，我對任何公司都唔會有抗拒，包括自己公司或者出面公司在內，我覺得都係對事業最適合就同佢多啲合作。（想同ViuTV合作？）我又未諗喎，因為我而家仲喺TVB啊嘛，咁我真係覺得啱唱歌就做。（好欣賞MIRROR？）係啊！我都好欣賞《聲夢》，同埋好欣賞MIRROR，唱得歌嘅人我都鍾意。（會唔會好想同佢哋合作？）我唔介意㗎，任何工作同埋有錢收，我都會做。」

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