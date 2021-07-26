東京奧運｜中華隊柔道男神楊勇緯撞臉岡田將生　高中青澀樣更煞食

東京奧運柔道中華台北隊選手楊勇緯一戰成名，為台灣體育界奪下第一面銀牌，光榮領獎時刻，還把奧運獎牌貼在臉上，經典又真性情的一幕感動所有人，讓無數少女爭相想成為楊太太，人氣一瞬直衝天際。讓人更大呼驚喜的是，運動健將楊勇緯高中模樣被挖出，原來他曾經參加台灣綜藝節目《綜藝大集合》。



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當時他青澀又身手敏捷的模樣大曝光，2016年1月播出在台中西屯外景，新民高中的楊勇緯現場報名挑戰「繞著地球跑」，要在一個巨型圓形旋轉攀岩體，用最短的速度抓著攀岩體繞一圈，楊勇緯直接用手抓，以13秒成績輕鬆完成。

胡瓜發現他臂力驚人，頻頻大喊很厲害：「攀岩上石洞根本沒有踩幾個」，被問到：「體育班的嗎？」，楊勇緯更表明主修柔道，也讓閱人無數的胡瓜說難怪，看到練柔道的楊勇緯只用手臂支撐就輕鬆過關，最後奪得第二名，還拿到胡瓜親自頒發的幸福獎金，高中青澀帥氣模樣也讓大家直呼可愛。

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胡瓜說，運動選手來節目多到自己都記不清楚，節目全台灣跑透透，給很多無數默默無聞的運動選手鼓勵，看到運動選手在世界競技奧運舞台發光發熱，讓他與製作團隊都覺得超光榮，也為他們喝采。

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