李錦記第三代傳人李文達逝世　《大醬園》劇情似足家族發跡史？

李錦記家族第三代傳人、李錦記集團主席李文達周一（26/7）逝世，享年91歲。李文達是香港知名富商，財產總值估計達174億美元，更在2021年福布斯香港富豪榜中排名第6。

李錦記由李錦裳在1888年創立，至今已有超過130年歷史。到了1920年，李氏家族的第二代成員李兆南接手管理，但後來因為李兆南對於香港前景及家族事業的看法與兩位哥哥李兆榮及李兆登不同，最後李文達於1972年，在爸爸李兆南的支持下收購另外兩房的股權，從此接手管理公司。

創立於1888年的李錦記，第三代傳人李文達周一（26/7）逝世，享年91歲。（李錦記官網圖片）

李文達接手公司後，將李錦記發揚光大，家族生意蒸蒸日上，他還邀請自己的弟弟李文樂一起經營公司。可是，李文樂在1987年提出分家，並要清算股權，兩兄弟無法達成共識，更對簿公堂，李錦記甚至被法院要求停業半年，最後李文達將弟弟手中的股權全部買回。

李錦記第四代傳人李惠中。（資料圖片）

無綫（TVB）劇集《大醬園》在2020年播出時亦被指參考李錦記家族的發跡史。劇中，大當家吳岱融（飾萬啟山）主理佛山醬油業百年老號萬冠園，但他的三名弟弟鄭子誠（飾萬啟石）、陳嘉輝（飾萬啟川）和徐榮（萬啟江）卻醞釀分家，同時袁文傑飾演的佛山軍長高兆榮亦密謀奪取醬園財產，令百年基業隨時毀於一旦。幸好，朱晨麗（飾夏小滿）和何廣沛（飾萬卓楓）夫婦二人排除萬難振萬冠園，將醬油廠搞得有聲有色。

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