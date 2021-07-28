45歲袁彩雲緊貼奧運熱潮　素顏做運動展現完美肌膚幾乎冇老過

現年45歲的袁彩雲在自從在2009年袁彩雲與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後移居加拿大，二人育有囡囡Alycia，袁彩雲就做全職媽媽，專心相夫教女，不過她不時也會在社交平台貼相，更新近況。適逢是東京奧運盛事，袁彩雲也有呼應一下運動熱潮，在IG貼上做運動的照片，更意外曝光了她的素顏樣。



現年45歲的袁彩雲保養得宜。（微博@袁彩雲）

袁彩雲貼了兩張照片，一張是selfie，相中的她穿着sport bra，騷小性感，而她沒有化妝，連眉毛也沒有畫，不過皮膚就極好，白裏透紅，勁有光澤，比起以前像是沒老過一樣！而另一張相就影着她在做倒立的動作，非常厲害！她寫道︰「Can’t wait to hit the gym again after so many months! Prior, I am just trying to do some warm ups at home!（經過多個月後，已急不及待去健身室，在這之前，我在家裏先做些熱身運動。）」她也標記了「#olypmic2020」和「#motivatebyolympic」等標籤，果然緊貼潮流！

袁彩雲15年前的舊相，跟現在對比，外表分別不大。（視覺中國）

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