45歲袁彩雲緊貼奧運熱潮　素顏做運動展現完美肌膚幾乎冇老過

現年45歲的袁彩雲在自從在2009年袁彩雲與飲食商人江銘峯(Anthony Kong)結婚後移居加拿大,二人育有囡囡Alycia,袁彩雲就做全職媽媽,專心相夫教女,不過她不時也會在社交平台貼相,更新近況。適逢是東京奧運盛事,袁彩雲也有呼應一下運動熱潮,在IG貼上做運動的照片,更意外曝光了她的素顏樣。



現年45歲的袁彩雲保養得宜。(微博@袁彩雲)

袁彩雲貼了兩張照片,一張是selfie,相中的她穿着sport bra,騷小性感,而她沒有化妝,連眉毛也沒有畫,不過皮膚就極好,白裏透紅,勁有光澤,比起以前像是沒老過一樣!而另一張相就影着她在做倒立的動作,非常厲害!她寫道︰「Can’t wait to hit the gym again after so many months! Prior, I am just trying to do some warm ups at home!(經過多個月後,已急不及待去健身室,在這之前,我在家裏先做些熱身運動。)」她也標記了「#olypmic2020」和「#motivatebyolympic」等標籤,果然緊貼潮流!

袁彩雲15年前的舊相,跟現在對比,外表分別不大。(視覺中國)

點擊下圖看袁彩雲的素顏新相和其他靚相︰

+ 50

同場加映︰細數圈中有三個小朋友或以上的藝人 胡杏兒有三個小王子常曬溫馨

細數圈中有三個小朋友或以上的藝人 胡杏兒有三個小王子常曬溫馨