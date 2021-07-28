聲夢傳奇｜演唱會門票極速售罄　姚焯菲：我哋都好擔心爭取唔到

無綫（TVB）節目歌唱比賽《聲夢傳奇》已經完滿落幕，一眾參賽者炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）等在短短數個月內成功獲取極高人氣，放在網上表演的片段一度成為話題，同時活動及工作亦是一浪接一浪。最近，TVB食住這個強勁氣勢，在8月14及15日一連兩天於旺角麥花臣場館舉行他們的畢業演唱會，除了殺入決賽的5強學員之外，另外10位學員文凱婷、林君蓮、詹天文、潘靜文、林沚羿、黃奕斌、林智樂、張馳豪、孫漢霖及蔡愷穎亦會連同多位聲夢導師亮相獻唱。

聲夢傳奇學員將與導師開騷。（海報）

而演唱會門票於今天（28日）10時起於Cityline網上公開發售，不少聲夢粉絲於早上9時已準備登入Server，望能購票成功，結果成功登入。而大部份於9點45分後才登入Server的粉絲，則因網站繁忙以致買票困難重重。不過仍有不少幸運粉絲成功購得門票，只是據知靚位已瞬間沽清。經過一輪激烈「搶飛潮」，兩場演唱會所有門票於半小時內全數沽清。由於反應熱烈，演唱會主辦單位星夢娛樂集團有限公司即日宣布加開8月13日一場作為頭場，門票將於明早（7月29日）10時起於 Cityline網上公開發售。

好快賣晒。

對於演唱會銷情熱烈，年紀輕輕便踏上舞台追夢的Chantel表示喜出望外，非常感激一班粉絲的支持及付出外，並透露也有努力為親戚朋友「撲飛」：「好多親戚朋友都好想到演唱會現場支持我哋，因為我哋知道演唱會門票數量有限，所以都盡力幫佢哋爭取緊，我哋都好擔心爭取唔到。」

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