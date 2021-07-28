呂爵安諧星本性取笑5膠衰樣　連環出錯遭貼鼻窿相反擊

MIRROR成員呂爵安（Edan）近日推出第二首個人單曲《小諧星》，作曲的吳林峰撰文形容：「一開始我主要想用首歌去表達我所認識嘅Edan。」Edan作為新晉小諧星，今日在IG擺烏龍，原本想在IG出post取笑《膠戰》家族成員，結果錯手上載到自己IG。

Edan呂爵安新歌《小諧星》mv上架18小時，已接近50萬瀏覽、4萬6千個讚好。（youtube截圖）

Edan上載6膠合照。（IG@plastic_family6）

Edan去年與岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（DJ阿正）及劉沛蘅（Hillary）主持ViuTV綜藝節目《膠戰》後，「膠戰family」開設了6膠的非官方IG，Edan今日原本想上載其餘5位主持的「照妖鏡」大頭相，不過錯手上載到自己IG，發現出錯後才搬到6膠IG，被眾人恥笑。Edan挖苦每張「照妖鏡」，引起「膠戰family」反擊，岑珈其說：「永遠記住你E小編！」Hillary就會張相都留言：「呂爵安你真係好賤!!!!!!!」

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