我是鏡粉會長｜皮寶寶靜待Frankie上位時機：我哋會無條件咁等

「我哋都知道佢係默默耕耘嘅人，願意同佢一齊行、繼續支持佢。見到由當初《造星》個group得幾百人，到而家就快有5位數，其實係好開心。」自稱為「收錢Admin」的Nellie是MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的後援會骨幹成員之一，這天她正為「「Little Moments, Big Memories: Frankie Birthday Carnival」忙著做最後的準備。



Nellie說後援會有3位骨幹成員，而沒有會長。「有一位負責喺群組搞氣氛、有一位負責截錄新聞， 大家各施其職。」（葉志明攝）

眼見同月生日、MIRROR另一成員Anson Lo（盧瀚霆），神徒為他鋪天蓋地式慶祝，身為皮寶寶兼後援會骨幹成員的Nellie坦言有一定壓力。「但會push我哋做得更好，其實最困擾係大家都有正職、有啲甚至係讀緊書，所以係好多謝fans鼎力支持，每次有需要時都會有好多人主動出嚟幫忙。」

Nellie：「當初係因為有朋友參加《造星1》所以睇 ，但後來發現呢個人跳舞好charm。我仲記得總決賽時終於見到佢真人同佢影咗張相，佢自己都未必記得，但對我嚟講到而家都係好珍貴。」（影片截圖）

Nellie說，比起其他鏡粉，皮寶寶之間的相處較為簡單，甚至可以說在眾多後援之中最有愛的一群，像之前Frankie拍攝劇集《IT狗》時，有皮寶寶想做食物應援，但由於拍攝場地不時有變動，難以安排外賣送遞，幾位後援會admin為了傳遞皮寶寶的心意，最終親自到五星級酒店外賣了多人份量的下午餐套餐，再人肉速遞到拍攝現場。

Frankie至今仍未有個人單曲，但Nellie認為只是時機未到。（資料圖片)

「自己都聽唔少其他group會有紛爭、又或者好多怨氣，當然都有皮寶寶講過點解Frankie喺《BOSS》MV中無solo，但都係呻一呻，好快會有人出嚟緩和氣氛『未有啫，佢跳舞企C位』，可能大家會覺得我哋冇咁aggressive，但我哋會認為只係時機未到，甚至有啲位係大家睇唔到，不過皮寶寶都知道Frankie一直係默默耕耘嘅人，所以我哋會無條件咁等、願意同佢一齊行、繼續支持佢。」提到花姐在《調教你MIRROR》中以「完全睇唔到呢個人」形容自己的偶像，Nellie 坦言好心痛。「佢本身係一個做多過講嘅人，就好似生日相展咁，佢知道因為疫情關係少咗好多活動，所以book studio影輯相比我哋，都係希望回饋大家。我哋幾個admin都成日鼓勵佢多啲喺TG Group同大家傾偈、或者開live。」

MIRROR演唱會後，Frankie睇留言睇到早上8點多，他一「上水」，即時引來2千多位皮寶寶現身。

Frankie雖然予人沉默寡言的感覺，但Nellie笑言私下與偶像溝通完全沒有障礙。「佢好肯同我哋溝通，有活動會預先同我哋講聲，又或者最近佢有個外置充電器廣告想我哋幫手，佢都有出聲。佢嘅服裝品牌每次有tee推出時，都會問我哋要唔要，甚至係之MIRROR演唱會，佢都有主動問要唔要幫手買飛，所以佢真係好好。」今年５月，Frankie在MIRROR六場演唱會結束後，通宵細閱所有皮寶寶的留言至早上8時，並在群組留言直呼「滾動」兼送上自拍照，此舉實在有夠窩心。Nellie說：「佢係一個好溫柔嘅男仔 ，好多藝人未必會照顧到每一個fans，但Frankie係記得我哋每個人嘅存在。」

皮皮本身向後援會表示因工作關係而未能現身「Little Moments, Big Memories: Frankie Birthday Carnival」，但最終仍趕及到場打卡。

Nellie表示由於Frankie的工作量不算多，所以能夠做的應援亦有限，但每次只要有偶像的報導或節目，她們都會截錄下來再放到IG、FB專頁，務求盡量令更多人認識Frankie。「作為皮寶寶，我哋係見到佢嘅努力，由《無盡》、《Lonely》到《白玫瑰》，佢嘅進步大家都有wow。」

同場加映：粉絲斥巨資做生日應援 Frankie@MIRROR感心痛用一個舉動去回饋