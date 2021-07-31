黎明新合作對象非Mirror　與張敬軒西裝骨骨型格現身宣布新搞作

黎明7月29日發文叫大家估下同邊個合作。（黎明FACEBOOK）

剛完成一連9場紅館演唱會的天王黎明，個唱上與幾位嘉賓金句連連，為大家帶來無限驚喜。29日中午，Leon忽然於社交網上載了一張「Lai x ??????」和26個英文字母的相片，並留言：「究竟我同邊個合作？？？估到邊6個英文字母組合，送你Clips（正在諗緊點送好，度度度緊…）」今終揭盅，原來是演唱會嘉賓之一張敬軒﹗

原來是兩位早餐界KOL黎明及張敬軒將有合作。

當日於台上軒仔大讚Leon是「遇過、相處過嘅前輩最體貼嘅人。」合唱《我的親愛》「Sayonara o Sayonara o」，觀眾一邊齊齊跳舞做手勢，全場High爆！原來二人靜俏俏有合作，31日早上Leon出post「度度度掂！稍移玉click 去 inbox 我，輸入 Cheung 或 Lai，便可分別獲得 clip to you」跟指示會收到一段8秒長clip，首先見到一杯特調飲品點火，再見到軒仔及Leon西裝骨骨剪影，相當有型。輸入「cheung」最後有「OLD Fashioned」字眼，輸入「Lai」最後有「乾杯」字眼，未知是否他們新歌歌名呢？發文短短兩小時已有近5000讚好1500個回應，網友都表示非常期待﹗

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