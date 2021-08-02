【王冠】第5季最新劇照曝光　哈利波特恩不利居接棒飾演英女王

改編英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）自2016年開播以來，一直深受全球劇迷歡迎。而去年推出的第四季就以查理斯王子、戴安娜王妃和卡米拉的三角戀為中心，娛樂性十足，更於剛剛過去的金球獎囊括4大獎項成為大贏家，而日前Netflix於官方Twitter上載了年老版英女王的最新劇照。

《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton將飾演年老版英女王。（Twitter）

來到第五季，劇情來到21世紀，而接棒Olivia Colman飾演年老版英女王的，就是在《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton。在最新劇照，Staunton的形象、打扮及舉止確實跟英女王有幾分相似，不過有大批網民就表示她在《哈利波特》中的角色太過深入民心，因而無法讓劇迷接受她飾演英女王。

另外，在新一季中角色幾乎都大換血。Emma Corrin憑飾演年輕版戴安娜王妃而奪得金球獎視后殊榮，新一季就會由身高1米91的伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）接棒。查理斯王子就會由Dominic West接替Josh O'Connor，而已故菲臘親王就由實力派演員Jonathan Pryce出演。

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