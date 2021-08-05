Coffee林芊妤自揭被前男友打：佢打完即刻跪喺度喊話因為緊張我

Coffee林芊妤因為拍攝瑜伽教學片段成為「百萬YouTuber」，在網絡界聲名大噪，成就更勝在TVB擔任幕前的日子。雖然不外人都以「結果主義」認為Coffee當年因「Gathering事件」而被TVB「解僱」後發奮殺出血路，但事實上Coffee並不認同，更表示自己在TVB的生涯獲益良多，甚至有助她之後的事業，在日前Coffee接受陳敏之訪問時坦認，是「瑜伽」救了自己。

Coffee接受陳敏之訪問，成為陳敏之個人YouTube頻道繼伍詠薇之後第二位嘉賓。（截圖）

「我哋以前舊公司（TVB），不論你係高定低嘅人，公司都係會同你講一句發生咩事你都唔好出聲，你唔出聲就得㗎喇，咁就得㗎喇，我而家係極度唔贊成呢句說話。」Coffee在節目上說。自從１2014年發生了「Gathering事件」，Coffee至今仍然會被Haters攻擊，甚至會有人出言侮辱，以「妓女」去形容自己。但由於過去在TVB受到的教育，Coffee往往選擇沉默，不作回應，「而家好啲，因為自己有自己嘅社交媒體，可以幫自己發聲。咁以前淨係得報章，佢哋又好多人睇喎，好似你一定要透過佢（傳媒）把口先可以話到畀人聽啲乜嘢咁，所以我哋嗰時咩都唔出聲，由佢講，流言止於智者」

不過現時的Coffee認為「不出聲」的心態並不健康。（IG@coffee89921）

而正正因為這種沉默的習慣，令Coffee即使面對面被誣衊，她依然選擇硬食，為了息事寧人：「我記得有一次我哋搭的士嘅時候，前面個司機認唔到我，我戴著口罩，嗰個人（司機）就講：『咪好似嗰個Coffee咁囉，你睇嗰時，一件咁嘅事，而家紅到咁喇，嗰時我唔知見過佢瞓幾多男人！』我心諗，真係咩都可以講得出㗎喎......落車之後，我老公問我點解唔反駁佢，我話算啦，佢都唔係邊個，唔通同佢嗌交咩？咁我真係冇吖嘛，佢邊度睇到我同男人瞓呢？結果返到屋企佢就臭罵咗我一頓，因為佢好嬲，佢話點解你唔保護自己呢？點解唔為自己企出嚟，但我好習慣係咁，以前發生嗰件事都係唔出聲由佢過咗去就算。咁佢個重點就話，咁你點保護你個仔？當你個仔喺度讀書嘅時候佢都會面對呢啲人，你係咪要佢同你同一樣嘅方法去對人？佢咁樣講完，我即刻想喊！」

聽到老公的訓話，令Coffee覺得自己是一個軟弱的人，發現自己唔識教小朋友。（IG@coffee89921）

但其實除了TVB教導之外，Coffee亦受到父親影響，「打者愛也」的思想根深蒂固，節目上更自曝一句「以前啲男朋友想打我就打我」。Coffee接受《香港01》記者時透露，被男友打的事真實存在，發現在入行之前：「其實係我第一個男朋友。我第一次拍拖唔識，佢管得我好嚴，又唔畀我著裙，又話要幾點鐘返到屋企要話畀佢聽，有時可能同啲朋友打籃球，佢有懷疑就會打我，（佢點郁手？）都係推吓，冚呀嗰啲，唔，我都唔係好記得喇，唔諗喇，唔講啦，都過咗去喇！但係佢打完我會即刻跪喺度喊呀，話因為太緊張我先會咁樣做。咁因為我細個嗰時，我爸爸都係同我講因為愛我緊張我，所以我先有呢個觀念，但當然，到大個之後明白咁係唔得。」

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雖然Coffee現時面對惡意負評仍然會選擇無視，認為他們的言語太沒營養，但若然面對被誤會，她都會主動向網民解釋事件的整個故事，反而會獲得更好效果，正如敏之所言：「我都會好似你（Coffee）咁揀選去覆，即係如果我覺得佢真心誤會我，我會同佢哋講『唔好意思』，然後講返真實嘅事情，跟住佢即刻覆我，話估唔到你會親自覆我，佢會話佢都係講吓，繼而仲話『敏之我而家好鍾意你呀』！」在旁的Coffee亦非常有共鳴。

Coffee而家處理Haters的方法比以前更加成熟。（截圖）

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