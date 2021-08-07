56歲曾華倩獲獨子林浩賢冧爆慶生　被稱「喇沙飛魚」愈大愈有型

曾華倩昨日（6日）56歲生日，她於微博post了最新的生日靚相同大家分享。她留言表示：「Happy Birthday to me ~華倩妹....56歲了! 哈哈.....年齡只是數字，我真不怕它呢！重要的是活得開心，做個開心發放正能量的人。愛自己，愛家人和朋友~世界充滿愛，一切東西也打敗不了它 (Love) ~ 祝願大家身體健康，世界疫情受控，我們生活重回昔日時的香港，不分你我，開心快樂，重回繁榮昌盛的時候 ! 多開心啊！」她的凍齡靚樣真是怎看也不似56歲。

曾華倩賀自己56歲生日。(曾華倩微博)

而她的仔仔林浩賢（Martin）亦有於IG post兩母子的合照為媽咪，並以英文留言為媽咪送上生日祝福，跟媽咪說：「I love you。」又post了媽咪年輕時的一張舊照大讚她靚女，氹得媽咪好開心。網民除了讚他們母子情深，亦大讚Martin愈大愈有型靚仔。

現年22歲，身高1.91米的的Martin是一名游泳健將，亦是香港游泳代表隊成員，最擅長自由泳。他中學就讀喇沙書院時曾擔任泳隊隊長，更被冠以「喇沙飛魚」的稱號。Martin在17歲時，曾在港九區學界D1游泳決賽中，勇奪個人50米及100米自由泳雙冠軍，並刷新兩項香港學界紀錄，相當厲害。身為香港代表隊一員的Martin，更多次代表香港周遊列國參加國際賽事。2018年他代表香港在「第61屆馬來西亞公開游泳錦標賽」4x100米自由式接力賽中，成功奪金而回，為港爭光，可說是本港泳壇新星。

曾華倩當年見仔仔小時候已熱愛游泳，便送他去泳隊培訓，連續10年接他返學上堂，放學再去游水訓練。當兒子參加游泳賽事時，她如果不用開工都例必會去捧場以及為仔仔拍照留念。今年受疫情影響，Martin很多賽事都被取消了。

曾華倩與仍是BB的Martin合照。(曾華倩微博)

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