《愛.回家之開心速遞》的「細龍太」的陳偉琪離巢TVB,相信有不少人都不捨得「細龍生」(鄭世豪飾)和「細龍太」這對經典CP。無合約在身的陳偉琪,早前還飛到歐洲維也納旅行散心。



陳偉琪同「攝影師」在床上嬉戲。(IG@vthechan)

今日(8月9日)她貼出了在酒店房拍攝的靚相,寫道:「My photographer said this is the best post for me(我的攝影師說這是最美的我)」,每日起身都可以望到靚景,實在是令人羨慕。

