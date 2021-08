8月有咩煲?《駭客軍團》最值得期待 小朋友可以睇《魔髮精靈》

《駭客軍團》可以說是近年神劇之一,Rami Said Malek 當時雖然未成為影帝,但當時在劇中已經非常搶鏡。

奧運結束,回復到正常煲劇時鐘,Netflix八月有好多選擇,當中最令人期待一定是2015年《駭客軍團》,這套以駭客為主題的劇集,除了令觀眾對駭客世界有全新認識外,故事超級燒腦,好多劇迷當年因為香港未有正式代理而被迫再「其他」渠道追看,今次Netflix有得睇,真的不能錯過,不要因為是舊劇而不看,因為這套劇會令人一看愛上。

《魔髮精靈: 翩翩起舞 第2季》(Trolls: The Beat Goes On S2) 相信唔單止小朋友連大人都會睇得開心。

成年人有神劇可以追,小朋友亦有選擇,Now TV為小朋友準備各式各樣的卡通動畫,連同DreamWorks強勢加盟,安坐家中就可以享受娛樂滿分,保證小朋友開心過暑假,首先DreamWorks有幾部精選推介,《威利在哪裡?翻滾吧!日本》(Where's Wally? Flipping For Japan)— 適逢日本東京奧運會,最新的Wally動畫系列這次來到日本東京參加體操大賽,Wally再次要用他的聰明才智解決東京運動會遇上的難題;《寶貝老闆:重出江湖 寶貝訓練營》 (The Boss Baby: Back In Business Baby Bootcamp) — 霸氣寶貝波士再度歸來,正當電影版上映,更不可以錯過延續電影版故事劇情的《寶貝老闆》影集。作為一個能言善辯的嬰兒,這次他殺入職場,在競爭激烈的營商環境中力爭上游;《魔髮精靈: 翩翩起舞 第2季》(Trolls: The Beat Goes On S2) — 暑假怎可缺少音樂和舞蹈!《魔髮精靈: 翩翩起舞》影集充滿了大量的原創音樂,記錄了精靈們每次的新冒險,色彩繽紛加上搞笑有趣的劇情為炎炎夏日增添歡樂!

