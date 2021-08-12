粉絲豪斥10萬全院包場撐偶像　Edan驚喜現身「爵屎」激動落淚

Edan昨日（10日）連環現身8個影院，為包場的「爵屎」送上驚喜。（資料圖片）

MIRROR成員呂爵安（Edan）雖然不時被指有懶音問題，但似乎完成不影響電影公司對他的信任，近日邀請他與陳欣妍（Shirley）為動畫《反轉方舟動物團》配音。

後援會負責人透露今次包場大概花費10萬元。（ig圖片）

據悉，Edan的後援會昨日包下8場影院，動員1200名「爵屎」力撐偶像的第一次。而向來愛惜「爵屎」的Edan亦為眾人送上驚喜，走均8個影院與大家見面，由於事前保密功夫做到足，所以當Edan現真身後，有爵屎開心尖叫，亦有激動落淚。後援會的負責人表示：「大家一直都係諗住包場支持Edan，我都無諗過有呢個surprise，真係好多謝電影公司安排。今次包咗8場，大概用咗10萬元左右，有1200人入場。好多爵屎睇完都話好開心、好好睇，諗住再睇多次。」

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Edan在驚喜突擊後，亦有分享片段，共留言：「今天辛苦大家~感激來支持爵安的每一位，知道爵屎們包咗場，特登準備咗小驚喜比大家，大家有冇嚇親？配音的確係一個好新奇嘅體驗，我細個同屋企人成日睇卡通電影，但從來冇諗過有朝一日竟然會係自己把聲。其實我自己都未睇，我都好想聽吓自己配成點！你哋都快啲約埋朋友一齊去睇《反轉方舟動物團》啦！P.s. 小弟第一次配音，希望大家多多包容。」

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