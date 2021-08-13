TVB邀張錦祥黃亞保回巢教煮三餐救收視？　Ricky：連埋宵夜四餐

大廚張錦祥（Ricky）及黃亞保（保哥）今日（12日）現身會展出席烹飪節目《煮戰》宣傳活動，江嘉敏（Kaman）和簡淑兒（Jessica）則擔任助手完成蝦多士等菜式，Ricky和保哥接受《香港01》訪問時大讚兩位助手，保哥說：「梗係幫到手，頭先已經分配好工作，佢（江嘉敏）整蝦膠，我整雞，佢雙龍出海好犀利。」Ricky則指蝦多士是為Jessica度身訂做：「非常簡單，佢自己一個完成都得，反而係我幫佢手。」



大廚張錦祥及黃亞保現身會展出席烹飪節目《煮戰》宣傳活動，江嘉敏和簡淑兒則擔任助手完成蝦多士等菜式。（陳順禎攝）

無綫（TVB）最近收回「限廚令」，問到是否邀請兩位打頭陣救收視，保哥否認有關說法：「公司有咁嘅安排，我覺得好榮幸。Ricky又渾身解數，我又用中國傳統菜喺比賽同啲選手玩下。」Ricky說：「未有咁嘅資格去救收視，好幸運喺呢段時間出到呢個節目。（重金禮聘兩位？）都幾重㗎，好金下㗎。」

Ricky和保哥同樣認為烹飪節目是有存在必要，保哥表示：「衣食住行，着衫第一，食都好需要，同埋一日三餐，連埋宵夜四餐，煮得有特色同埋觀眾有共鳴。」Ricky說煮食節目一向受歡迎：「佢有足夠娛樂性，睇嘅時候好輕鬆，又唔似劇集一定要追，好多人想喺節目學到少少嘢，煮食節目一定係最受歡迎嘅其中一項。」

Ricky和保哥接受訪問時大讚兩位助手。（陳順禎攝）

另外，有指保哥推出的$9000煮餸課程大受歡迎，他承認此事：「嗰個是鮑魚、海蔘、花膠、陳皮、東星斑，五堂啫，托賴出咗幾日就Full咗。呢個班係2.0，之前有1.0，教十個傳統菜式，講求基本功，同學仔都玩得好開心。」

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