靚媽圍爐｜張新悅每次出街一家六口勁大陣仗：我哋唔會帶姐姐

記得以前政府為「控制」出生人口曾推出宣傳廣告，短片上有一句歌詞：「兩個就夠晒數」。事隔幾十年，普遍香港家庭都已經演變到只生一個小朋友，甚至出現不少不生小朋友的家庭。然而，2007年與政界人物楊哲安結婚的張新悅卻反其道而行，10年內生足4位千金，深得香港媽媽們的敬重。

一家六口，都算係現今香港嘅「奇觀」。（IG@nicolacheungyoung）

張新悅早前獲邀到YouTube節目《靚媽圍爐》接受訪問，當提到自己家中有四名千金，分別是12歲、10歲、6歲以及3歲時，同場三位主持孫慧雪、關心妍以及張美妮都深感佩服，更即時向「前輩」偷師，學習相夫教女之道！張新悅亦坦認要應付家中四千金的確非常忙碌，除了每晚定時定候要如「寄宿學校」般迫女兒睡覺之外，亦要每星期安排與個別女女的獨處時間以增強溝通，所以睡眠時間非常不足。

四位靚媽有超多話題。（截圖）

然而，張新悅卻表示自己從來不會跟進女兒的功課，一來時間不夠用，二來是她希望每位千金都能夠獨立處理自己的學業，甚至連補習都不會為女兒安排，那怕成績比不上同班同學，她說：「我個女同我講人人有得補習攞個A，但佢得個C，但我就會同佢講，你呢個C係你自己一手一腳去攞，係冇人幫，所以你呢個C係A+！其實係我自己係咁啫，我覺得每個家長點去教小朋友係自己去決定。我唔想佢（女兒）覺得自己渣，我係比心機同努力分強過比真正嘅（分數）。」不過，張新悅亦非常重視和尊重女兒的興趣，所以亦會支持她們上興趣班。

張新悅很重視與女兒相處的時間。（截圖）

雖然四位千金都非常乖巧，但原來都發生過非常驚險的意外。話說，張新悅每次「家庭樂」的日子都盡量一家六口總動員出巡：「如果我哋出街就唔會帶姐姐（家傭）嘅，其實個理論好簡單嘅，首先姐姐已經係廿四小時留喺屋企，但我唔係成日喺屋企，咁如果我嘅小朋友出街嘅時候都有姐姐喺度嘅話，咁其實佢就做咗佢阿媽啦！」

不過一家六口出巡人太多亦出過意外，而且還是近期發生，她分享了一個近期一家六口到長洲遊玩的經歷，認真可怕：「原來阿媽真係有感覺，突然覺得唔對勁，好似冇咗個女，後尾真係發覺係唔見咗，佢離開咗我哋大概650米，佢跑呀，佢以為唔見咗爸爸媽媽佢走到好遠，係Call咗警察喇有人，咁當時就好驚啦，喺長洲，又諗佢會唔會係跌咗落海呢？會唔會人拐帶呢？好驚心動魄！不過可以畀個貼士大家，出街嘅時候盡量要啲小朋友着啲鮮色嘅衫，因為當日Lola就戴住一頂鮮粉紅色嘅帽，啲途人聽到我哋係咁嗌，就問我哋係咪有個粉紅色帽嘅小朋友呀，佢跑得好快去咗嗰邊，後尾去到好遠搵返佢。」另外張新悅亦提議其它家長可以教小朋友背父母的電話號碼，起碼給予幫助的人除了知道小朋友的名稱之外，亦可以立即致電小朋友的家長。

即睇張新悅四位千金：

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