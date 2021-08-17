先生貴性｜羅嘉良曾奪三屆視帝　黃一山拍片爆出走原因與錢有關

TVB曾經出過3個三屆視帝，分別就係羅嘉良、郭晉安同黎耀祥，羅嘉良2003年離開TVB。（視覺中國）

TVB翡翠台深宵劇場正在重播《先生貴性》，當年劇集叫好叫座，平均收視達28點，當年男女主角羅嘉良陳慧珊，更憑此劇獲《萬千星輝賀台慶》我最喜愛的拍擋（戲劇組）。貴為三屆視帝，羅嘉良2003年離開TVB，細龜黃一山拍片爆出當年羅嘉良出走原因。

羅嘉良曾表示，相當喜歡Diana這個角色。（影片截圖）

原來細龜同羅嘉良甚有交情：「佢最後喺2003年拍完《流金歲月》，攞埋第3屆嘅視帝之後，就好瀟灑咁離開咗TVB。咁我就問嘉良哥：『點解要離開TVB？你唔想攞埋第4屆、第5屆視帝咩？』，佢就話：『喺TVB都做咗超過20年，但係搵嘅收入唔係多；反而一出去拍電視劇，拍1年嘅收入，都超過喺TVB 20年嘅收入，咁點解唔走？』」

細龜黃一山拍片爆羅嘉良當年離開TVB原因。（黃一山微博）

羅嘉良離開TVB後細龜與他合作過幾齣電視劇，當中印象最深刻是《我愛鍾無艷》，「喺河北嘅涿州影視城，記得當時仲有沙塵暴又凍到零下10幾度，當時劇組配咗一部演員專用車畀佢，畢竟拍戲場地好辛苦，當地飯堂又好早就收，有次收工想一班人去食飯，於是同佢講：『反正你有演員車，不如坐你架車去餐廳食飯。』，佢就同我講：『細龜，我哋唔可以咁做，呢架車只係開工同收工時候先用，至於私人時間，我哋自己搵車。萬一我哋開車去食飯途中，出現咗交通意外，有人受傷或司機受傷嘅話，咁究竟係劇組定係我哋自己負責？既然我哋捨得花錢去食飯，就唔好慳呢啲交通費，自己搵部車去食飯啦！』，從此我就明白咗，公還公，私還私，千祈唔好攞公家嘢作為私人用，呢個係嘉良哥畀我最大啟發。」

即重溫羅嘉良如何由「男變女」的過程：