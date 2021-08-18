Ian陳卓賢成名後感迷茫與自我質疑　嘆出道後減少外出食飯打波

MIRROR成員陳卓賢（Ian）上星期推出最新單曲《搞不懂》，日前聯同歌曲的曲/編/監T-Ma及填詞人Oscar，一同分享創作過程。有粉絲問到T-Ma及Oscar對Ian的第一印象，T-Ma毫不猶疑地形容Ian「笑得好甜」，令Ian忍不住害羞笑道：「開始尷尬Moment。」而Oscar也大讚Ian雖然性格內斂，但樂於嘗試新事物。



MIRROR成員陳卓賢（Ian）上星期推出最新單曲《搞不懂》，日前聯同T-Ma及填詞人Oscar，一同分享創作過程。（IG/ @iancychan）

Ian透露希望以歌曲記錄他當下的情緒，經歷與填詞人Oscar的真情剖白後，終於有《搞不懂》的誕生。Ian表示，歌曲所描述的是他成名以來在人生或事業上遇到很多問題，即使知道解決方法也無能為力，處於一種「明白，但搞不懂」的狀態。他又指有時候可能會質疑自己：「如果有一日我唔識唱歌啲人會點？如果我唔係Ian Chan啲人仲會唔會聽我唱歌？」

T-Ma毫不猶疑地形容Ian「笑得好甜！」，令Ian忍不住害羞笑道：「開始尷尬Moment。」

新歌MV由Ian親自執導，形象化地呈現出他內心的迷茫與糾結。MV其中一幕，人們逐漸走近燈塔，窺探被困在塔內的Ian。他解釋，成名後的感覺猶如「出面嘅人無時無刻都望住燈塔入面嘅人做緊乜」，所以出道後「少咗出街食飯同打波」。Oscar代一眾Hellosss問到，MV最後一幕，Ian安排自己與自己對望，當中表達了什麼？Ian直言：「好矛盾，望到自己，想幫佢救佢但無從入手。」

雖然新歌盛載着沉重的情緒，Ian還是不忘向一眾Hellosss致謝，感激粉絲一路以來的支持，並透露《搞不懂》即將推出Acoustic版本，相信各位粉絲都會十分期待。

Ian透露《搞不懂》即將推出acoustic版本。（IG/ @iancychan）

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