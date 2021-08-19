王菲近況曝光！微博3張相曬驚人凍齡顏值　52歲仍然「紅粉菲菲」

52歲天后王菲近年深居簡出，去年一度還被傳感染新冠肺炎，當時經紀人立刻出面否認，也引人好奇，一代天后的近況究竟為何，僅知她身材、臉蛋依舊保養得宜，近日她代言服飾品牌，宣傳照也在網上曝光，許多粉絲驚喜地說：「真是太美了！」



52歲仍然「紅粉菲菲」！點圖放大看王菲3張最新代言照👇👇👇

+ 1

王菲近年來相當低調，最近她代言的服飾品牌宣傳照曝光，照片中她一頭幹練短髮，更顯她絕美臉蛋，臉上保養得宜看不出歲月的痕跡。照片一出也引來網友熱議，紛紛大讚：「好漂亮啊」、「不只是瘦，整個人的精氣神都保持得很好」、「氣質永遠不輸啊」、「越來越有韻味」、「這顏值真是絕了，真的歲月從不敗美人啊」、「還是那麼好看」。

同場加映：律政強人｜盤點TVB宇宙20位女律師 王菲、鄭秀文都榜上有名！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

瑞莎曝湖邊仙照宣布懷二胎 喊話寶寶：很期待見到你

抗疫女神怒了！賈永婕驚爆名字遭冒用 氣喊：母湯喔！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】