MIRROR正副隊長惹火演繹《虎道門》　Lokman赤膊上陣Rap鬥AK

「MIRROR夏日企劃」本周輪到正、副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（AK）合作推出新歌《虎道門》，雖然二人首次合體出歌，但卻默契十足。在新歌MV型爆登場，除以日本暴走族裝束亮相外，Lokman更不惜赤膊上陣，大曬健碩身形，他們又跳又唱兼且Rap，無論曲詞及造型都激情澎湃，盡顯Man爆男人味。



MV主打日本風，以暴走族裝束貫穿整個故事，二人身上更貼上紋身貼紙，型格味十足。

《虎道門》歌名意旨踏上舞台前經過的虎道門，只要經過這扇門走上舞台，就會忘記一切、盡情演出，享受在台上的每分每秒，展現Lokman與AK對舞台演出的熾熱情懷，AK表示：「希望每隻歌都可以表達唱者心聲，同Lokman做呢首歌時，節湊咁澎湃係想表現內心對舞台表演嘅一團火，只要經過虎道門上到台板，腦裏就只有盡情表演，盡情在台上發揮，就係呢首歌想表達嘅心聲。」AK續說，能踏上舞台機會珍貴，MIRROR 12子都很珍惜踏上台板的機會，當經過虎道門踏上舞台定必出盡200%的力演出，無悔在舞台演出機會。

《虎道門》歌名意旨踏上舞台前經過的虎道門，只要經過這扇門走上舞台，就會忘記一切、盡情演出，享受在台上的每分每秒。

提到今次組合的誕生，AK透露由《全民造星》時已渴望跟Lokman合作，他指本身很喜歡Lokman Rap歌，而他構思的跳舞歌曲亦是以Rap作主軸，所以出跳舞歌第一時間會想成跟Lokman合作，他說：「參加比賽時，大家唔同Team，所以難有合作機會，到上年推出Solo歌已經想有合作機會，直至今年出咗《黑之呼吸》後，同花姐講想同Lokman有隻跳舞歌，上年出Solo歌，好多人問我幾時出跳舞歌，其實我一直諗住留番同Lokman先出跳舞歌。」而Lokman覺得自己同AK都是爆炸力比較大的表演者，一同合作，能夠盡情爆炸一番。

《虎道門》歌詞率真、曲風剛烈，究竟又是否Lokman與AK的兄弟相處模式？Lokman指他們二人的相處模式同樣是簡單直接，有時不需講太多，已明白對方，絕對是男人的浪漫。而AK指他們關係融洽，未曾鬧過交，而他亦視Lokman為他的哥哥，以Lokman作榜樣，相處之道好像哥哥跟弟弟一樣。

AK指他們關係融洽，未曾鬧過交，而他亦視Lokman為他的哥哥，以Lokman作榜樣，相處之道好像哥哥跟弟弟一樣。

此外，今次MV主打日本風，以暴走族裝束貫穿整個故事，二人身上更貼上紋身貼紙，型格味十足，不過AK透露原來MV拍攝過程波折重重，他指原定MV的拍攝日期，因受風雨影響而改期，他說：「改咗期拍攝之後，到嗰日已祈求唔好落雨，但拍到中段時已經有雨粉，好彩仲頂得住，但到拍攝尾聲落好大雨，亦好彩雨好快停，畀我哋可以完成MV拍攝。」Lokman指今次排舞師花盡心思設計舞步，Dance break絕不容易跳，Lokman表示：「今次做《虎道門》都幾緊張，我哋都做咗幾個版本，每一次寫詞同錄音都係一個嘗試，因為唔知道出嚟效果係點，每一次等待個成品出嚟，就睇下可以點改善，用咗唔少力。」

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