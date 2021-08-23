陳婉衡同簡淑兒做老闆娘親製「威靈頓牛排」月餅：賺錢係其次

圈中藝人除了拍劇、接廣告之外，不少人都會搞搞小生意。中秋節臨近，原來陳婉衡階（Alycia）同好姊妹簡淑兒（Jessica）合作推出了一款月餅「MOOCAKE」，傳統的餅皮下包住啖啖牛柳，還可配上Parma Ham及名貴的新鮮黑松露片，中西合璧之餘又創新。



陳婉衡接受《香港01》訪問時解釋為何會有推出月餅的念頭：「其實我同Jes（簡淑兒）不嬲都想合作整一個product，咁啱舊年佢親手整咗少月餅畀我，真係好好食！咁就不如整月餅啦。我知坊間有好多款月餅，我哋想特別啲，諗吓諗吓就決定整鹹嘅，之後搵咗個藍帶廚師合作，佢係專門整wellington beef（威靈頓牛排），所以就用咗嚟做藍本設計咗呢一個『MOOCAKE』。」

問到投資了多少，她直言：「今次我哋係take pre-order，所以都唔係投資好多，賺錢係其次，最主要係可以一齊出個product。呢個月餅係用一個西式方法製作一個中式嘅嘢，就好似我哋咁，喺外國長大返到嚟香港，生活都變得近中式文化。始終市面上冇呢樣嘢，最大嘅困難應該係點樣keep到個形狀，同埋個味道，餅皮要點做，點樣夾到個牛味。」陳婉衡笑言，拍攝宣傳硬照時和簡淑兒也試食了很多次：「如果我哋都可以食咁多，我諗大家都會覺得好食！」