林盛斌太太原來係通靈師　Bob嫂分享與異世界溝通的神秘方法

自從陳敏之創立個人YouTube頻道之後，成功邀請到不少藝人朋友上節目分享，而且話題性又夠突破，吸引不少網民討論追看。而最新一集更加邀請到林盛斌（阿Bob）太太、人稱「Bob嫂」的黃乙頤分享自己擔任「通靈師」的經驗，揭開行業內的神秘面紗。

原來Bob嫂自細就睇到其它人睇唔到嘅嘢。（截圖）

據不少人理解，需要照顧三女一子的Bob嫂是一名賢妻良母，亦聽聞過她熟知玄學，更成為阿Bob事業上的助力。但原來Bob嫂來頭不少，節目上她表示自小就看見「靈體」，不過每次都總能冷靚對待，秉承一種「河水不犯井水」的精神，即使有不少遇見「靈體」的經驗，但一直都相安無事。

直至近年一個偶然的機會，Bob嫂才開始活用個人天賦，「當時我自己係經歷緊一個艱難嘅時間，心理上一個好大嘅轉變，我覺得應該係類似產後憂鬱。生完二女之後，有好多醫療學上嘅嘢要跟進，咁啱又撞正新舊姐姐（家傭）交替，以為自己好掂，唔請陪月，所以我當時有啲情緒上嘅問題。阿Bob都覺得我需要搵人手。當時我選擇去讀書去令自己分心，分散注意力，咁我就去讀我嘅紫微斗數同埋塔羅牌。」

「Bob嫂」表示近兩、三年已經完成「通靈師」相關的課程，亦開始實習執業。（截圖）

「我唔係問米，因為我哋眼中嘅問米或者係靈媒，係喺我哋口中聽到個訊息，係直接講出嚟。但我哋通靈師呢，係通過我哋嘅守護靈，或者係守護天使，去同對方嘅守護天使，因為我哋要同等級溝通嘅，我哋唔係直接同另一個世界溝通嘅。」

Bob嫂表示，大部份客人求助於自己多以思念先人為由，另外亦有迷惘的人找她尋覓方向。Bob嫂稱，指導靈是最了解「自己」的人，透過與指導靈溝通可以得知客人一些較潛在的想法和記憶。另外，Bob嫂亦分享了一件最深刻的通靈經驗，客人的女兒在小時去世，希望透過Bob嫂與亡女「見面」：「當時我都係本住一個幫佢搵到個女嘅心態，想幫佢做到佢想要嘅嘢。當時我搵到，我形容佢係佢最鍾意嘅樣，我話佢嚟到，個媽媽已經喊咗。嗰時問咗佢（女兒）唔少問題，佢唔係好慘，反而呢件事對媽媽嘅影響大啲。個媽媽事後同我講，佢另一個小朋友要進入返（亡女）同一間小學，佢先至敢回想起呢件事（亡女），佢問個女有咩想同自己講，之後個小朋友（亡女）淨係想個媽咪記得佢，之後個媽咪就即刻爆喊，因為冇人知道佢係蓄意忘記（亡女），不過個小朋友知！」

說著說著，Bob嫂都不禁流淚。（截圖）

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