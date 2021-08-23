萬芳金曲獎爆粗原因曝光！曾唱紅《新不了情》　讚蘇慧倫靚樣凍齡

萬芳的專輯《給你們 Dear All》獲得第32屆金曲獎7項提名，當中一項都沒有得獎，但脫穎而出贏得評審團獎，她感性表示內心有許多的感謝：「可以讓這張專輯去到更多人的生命，就已經是很感動的事情了。」對於短髮模樣大獲好評，她說當初「喀擦」一下感覺很爽快，尤其現在夏天，很開心可以快速地吹乾頭髮。



拿下評審團獎的她會後受訪仍顯驚訝，表示當下正在綵排頒獎稿，認為該獎會頒給巴奈，沒有想到會是自己上台，因此忍不住爆粗：「聽過巴奈現場的人都知道她的穿透力，會重擊聽眾，讓聽眾去面對自己。」其實她和巴奈曾是滾石同門，在她1990年出道之際，巴奈還沒發片機會，10年後巴奈才推出首張專輯《泥娃娃》，她大讚：「巴奈有非常多的創作對我來說很有力量，她有著如大地母親般的寬廣、渾厚生命力量。」

萬芳意外奪金曲32評審團獎！心情超激動一開口即爆粗…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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而與萬芳一起頒獎的蘇慧倫同樣於1990年自滾石發跡，覺得蘇慧倫有沒有變？萬芳先說她有變，變得更開心，兩人同樣經歷過31年歌壇的淬鍊，跟小時候會有不同角度去面對生命的發生，另一方面沒有變化的部分是蘇慧倫的聲音還是這麼穩定、甜美，人也是這麼甜美、漂亮。

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提及7項槓龜的心情，萬芳以東奧比喻：「金曲獎像是音樂的競技場，經過東奧，看到那麼多選手用開放的心態去面對這些比賽，給我們有很多心理準備。」不過會前外界預測她有望封后，萬芳聞言笑說：「所以預測都不準！」接著讚賞本屆每位入圍者都有其獨特之處，只是獎項只有1座，雖然擦身而過，但很開心看到歌壇有不一樣的發展。

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