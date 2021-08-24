網絡小說家莎比亞妻子有婚外情　曾啟發古巨基創作《亂世情侶》

歌手古巨基前年推出歌曲《亂世情侶》，曾拍片宣傳介紹過靈感來自網絡小說作家的莎比亞的文字，當中一句「在這個時代做情侶談戀愛像在亂世裡面這麼艱難」，啟發古巨基創作新歌。不過今日有網上消息指，莎比亞結婚半年，才發現妻子Karena有婚外情。

莎比亞當日在古巨基的宣傳片中介紹仍是女友的Karena，兩人是同學，一起做過交流生，回港後同居。莎比亞曾在傳媒工作，Karena支持他追夢做全職作家：「佢做傳媒時要隨時on call，如果有時間做自己鍾意嘢好啲，搏一搏唔會後悔。」兩人拍拖時曾鬧分手，離開一刻，愛貓有靈性地咬住Karena，令她回心轉意。古巨基問到結婚打算，莎比亞說：「想所有嘢好穩定先作出承諾。」而Karena亦平淡如老夫妻：「簽咗紙對我哋生活唔會好大影響，一齊生活咗咁耐，亦都有貓好似小朋友咁。」最終，莎比亞今年3月在社交網透露：「與女朋友將會以另一個身份愛下去。」

網絡小說家莎比亞今年3月透露將結婚。（IG圖片）

古巨基歌曲《亂世情侶》靈感來自莎比亞。（影片截圖）

莎比亞：承受不了這種傷害

不過，今日連登討論區有網民指摘一位女教師瞞着老公與男教師偷情，該文章指女事主新婚、與老公拍拖9年、有養貓，而女事主同樣叫Karena。網上消息指，該女事主影完婚照即日就瞞住老公見情夫，與情夫在深井另築愛巢，又與朋友夾口供瞞住老公。

莎比亞晚上在社交平台發帖，言詞間似承認是男主角，他明言受到欺騙：「我真的承受不了這種傷害，九年的幸福原來都是她的謊話，我很捨不得妳，但再見了老婆。」恰巧地，莎比亞曾著書《深夜綠文》寫婚姻出軌的故事，書面介紹「婚姻的謊言，妳有勇氣揭穿嗎？」最近推出的新書《深夜綠文II》，簡介上寫着：「婚前出軌真的很可怕⋯⋯如常說我願意，還是當場反目？一輩子的誓言幻滅，以為最愛卻是虛偽。」彷如他的寫照。

+ 5

同場加映：41歲葉璇公開認戀圈外男 細數「筍盤收割機」10段最轟動緋聞