智能愛人｜李佳芯剖白與陳炳銓分手原因　盤點圈中女尊男卑例子

《智能愛人》在李佳芯（Ali）的帶領下反應不俗，Ali的演技再一次備受肯定，事業相信又再上一層樓。日前Ali向傳媒剖白與陳炳銓分手的原因，指當時二人有討論過結婚話題，可惜當刻因為雙方步伐不一致，Ali覺得自己事業已經去到一個滿意的地步，但男方還在奮鬥，Ali亦理解這點。

與陳炳銓分手時間點在去年Ali李佳芯拍攝《智能愛人》時，她用工作麻醉自己，拍完劇仍未走出情傷一直躲在家。（IG：@aliaime）

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不少網民指，這個情況有可能是因為出現女尊男卑的情況，其實圈中也曾有很多男星經歷過外人認為是女尊男卑的情況，但很多時靠自己努力後，憑實力獲得大家認同。

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