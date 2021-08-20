智能愛人｜李佳芯剖白與陳炳銓分手原因　盤點圈中女尊男卑例子

《智能愛人》在李佳芯（Ali）的帶領下反應不俗，Ali的演技再一次備受肯定，事業相信又再上一層樓。日前Ali向傳媒剖白與陳炳銓分手的原因，指當時二人有討論過結婚話題，可惜當刻因為雙方步伐不一致，Ali覺得自己事業已經去到一個滿意的地步，但男方還在奮鬥，Ali亦理解這點。
👇👇👇點擊觀看更多Ali的照片👇👇👇
+72
不少網民指，這個情況有可能是因為出現女尊男卑的情況，其實圈中也曾有很多男星經歷過外人認為是女尊男卑的情況，但很多時靠自己努力後，憑實力獲得大家認同。
👇👇👇立即點擊下圖睇例子👇👇👇
+11
香港小姐2021｜一定攞冠軍最好？ 盤點歷來十個無后冠爆紅嘅佳麗蓋世寶回巢｜盤點歷年兒童節目主持去向 兩人因王祖藍而重返TVB七公主｜黃翠如愈大愈靚女 重溫18年容貌變化力證無整容！七公主｜黃翠如香艷畫面夠搶鏡 盤點歷年TVB最吸晴片段
同場加映：最新TVB花旦排行榜｜有人想離巢地低下降 北上女星繼續上位
+15
東京奧運︱甜美女神劉慕裳成港隊爭牌希望 曾客串電影《空手道》亞洲小姐2021｜今屆令人哭笑不得 嚴選歷年最靚亞姐！東京奧運｜NowTV女主持係張家朗前女友 馬詠茹曾係港隊單車女神東京奧運｜英國雙人10米高台壓中國 Tom Daley當年14歲小鮮肉成名